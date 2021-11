Estradas que cortam Curitiba e seguem sentido Litoral do Paraná, interior e Santa Catarina apresentam fluxo intenso na manhã deste sábado (13) e com pontos de lentidão. Esta deve ser a última operação especial das concessionárias de pedágio, até o fim das concessões no Paraná, no fim de novembro.

No sentido praias do Paraná, segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho, mais de 130 mil veículos devem circular, em ambos os sentidos, durante o feriado. Nesta manhã, pontos de lentidão foram visualizados na praça de pedágio, mas logo foram superados pelos motoristas. O trafego não apresenta problemas.

Já no sentido Santa Catarina, de acordo com Litoral Sul, empresa responsável pelo trecho que liga Curitiba a Palhoça (SC) pelas 376/PR e 101/SC, o fluxo é intenso do km 99,2 ao km 100,2, em São José dos Pinhais, na Regiao Metropolitana. Um acidente deixa somente o acostamento interditado.

Interior do Paraná

A concessionária CCR RodoNorte, responsável pelo trecho da BR-277 sentido Norte, informou que a expectativa de tráfego é de 215,5 mil veículos passando pela rodovia neste feriado. Os trechos são entre Curitiba e Apucarana (BRs 277/376) e de Ponta Grossa a Jaguariaíva (PR 151).

Na manhã, trafego normal em grande parte das rodovias. Atenção maior na BR-376 com obras de 10 km no trecho de Mauá da Serra. O motorista precisa reduzir a velocidade devido a duplicação da rodovia.