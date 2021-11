Rodovias que cortam Curitiba e seguem sentido Litoral, interior, Santa Catarina e São Paulo terão fluxo intenso por causa do feriadão da Proclamação da República, entre esta sexta-feira (12) e a segunda-feira (15), dia do feriado. Esta deve ser a última operação especial das concessionárias de pedágio, até o fim das concessões no Paraná, no fim de novembro.

No sentido Litoral, segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho, mais de 130 mil veículos devem circular, em ambos os sentidos, durante o feriado. A previsão é de que o movimento já comece alto nesta tarde de sexta-feira até a noite, com mais de 13 mil veículos trafegando na BR-277, sentido Curitiba-Litoral, e siga intenso na manhã de sábado.

Ainda no sentido Litoral, na BR-376, neste feriado o fluxo deve ser até 41% maior do que o registrado em dias normais. Segundo a Arteris Litoral Sul, a maior concentração do movimento é esperada para as 16h desta sexta-feira. No sábado, os horários de fluxo mais intenso devem ser das 08h às 20h. Nesses dois dias, fluxo médio diário por praça deve chegar a 52 mil veículos.

Interior do Paraná

A concessionária CCR RodoNorte, responsável pelo trecho da BR-277 sentido Norte, informou que a expectativa de tráfego é de 215,5 mil veículos passando pela rodovia neste feriado. Os trechos são entre Curitiba e Apucarana (BRs 277/376) e de Ponta Grossa a Jaguariaíva (PR 151).

Segundo a concessionária, o fluxo nesses segmentos pode chegar a 55% acima do normal, principalmente na BR 277 entre Curitiba e São Luiz do Purunã, principal ligação entre capital e Interior. Só neste trecho, a expectativa da área de planejamento de tráfego da CCR RodoNorte é de que 118,4 mil veículos circulem pela rodovia durante o ‘feriadão’. Em relação aos dias de maior movimento, o volume mais intenso está previsto justamente para esta sexta, com previsão de fluxo na casa dos 63,2 mil veículos – sendo 34,5 mil só na BR 277.

Sentido São Paulo

A Arteris Régis Bittencourt, concessionária responsável pela administração da BR-116 entre Curitiba e São Paulo, espera a circulação de cerca de 780 mil veículos neste feriado, uma alta de 9% no tráfego para o período. De acordo com a concessionária, o fluxo mais intenso deve se concentrar nas regiões de Embu das Artes, Taboão da Serra, na Serra do Cafezal em Miracatu, entre Jacupiranga e Cajati, na Barra do Turvo e ainda entre Colombo e Quatro Barras, já no trecho paranaense.

Fiscalização intensificada no Paraná

Com o fim de semana do feriado, as equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná (BPRv) intensificam a fiscalização nas rodovias. Segundo o BPRv, as abordagens e fiscalizações com etilômetro e radares móveis vão aumentar. O combate a crimes também será um dos focos da atuação dos policiais militares, principalmente com relação ao tráfico de drogas, armas e contrabando.

As rodovias estaduais receberão o incremento de policiamento acompanhando o aumento do tráfego de veículos que se dirigem ao Litoral e ao Interior. A presença das equipes policiais será constante para inibir comportamentos que coloquem outros usuários em risco. Os militares estaduais estarão distribuídos nos 54 postos rodoviários e nas seis companhias do batalhão.

Entre as ações, vai intensificar operações de fiscalização veicular, adotando medidas administrativas previstas em legislação, diante de irregularidades. Vai fiscalizar a documentação pessoal dos motoristas e dos veículos, além de adotar medidas que poderão reduzir o número de acidentes, aumentando a segurança nas rodovias.

Cuidados nas estradas

Para quem vai pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo. É preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

