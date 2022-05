Tudo pronto para o show de Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano, neste sábado (14), no Estádio do Athletico Paranaense. Com lotação praticamente garantida (restam poucos ingressos de arquibancada), o show (chamado 80 – A festa) marca as comemorações dos 50 anos da dupla paranaense e os 30 de carreira dos irmãos goianos.

Será possível assistir ao show das arquibancadas, mesas e cadeiras dispostas no gramado e também cadeiras centralizadas em frente ao palco.

As duplas se apresentam separadamente, com shows de aproximadamente duas horas cada um. A ideia dos produtores e das duplas é apresentar o maior número de hits possíveis, já que a intenção é celebrar as brilhantes carreiras das duplas, duas das mais queridas da música sertaneja.

Veja a expectativa de Chitãozinho e Xororó para o show deste sábado.

Serviço

O que: Show 80 – A Festa, com Chitãozinho e Xororó / Zezé Di Camargo e Luciano.

Quando: 14 de maio de 2022 (sábado)

Onde: Estádio Athletico Paranaense (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Horário: Abertura do Portões às 17h | Show às 20h

Quanto: Restam apenas ingressos de arquibancadas, com valores de R$ 150,00 (meia) a R$ 300,00. Compre pelo Disk Ingressos.

Classificação etária: 18 anos desacompanhados. De 16 a 18 anos mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis legais. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.