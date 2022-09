Ajudar a quem precisa e ter empatia com o próximo são atitudes que podem ser praticadas desde cedo. Crianças de 6 e 7 anos, de Curitiba, por exemplo, se mobilizaram em prol de pessoas que sofrem patologias que causam a queda de cabelo.

Motivados por um caso na turma do 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, do Colégio Marista Santa Maria, as crianças começaram a investigar as causas e também a repercussão da queda de cabelo na vida das pessoas. A professora Caroline Stawinski trouxe diversos profissionais para conversar com os estudantes, como médicos e organizações de apoio para explicar sobre o assunto. Assim surgiu o tema do Projeto de Investigação Social (PIS) da turma, que se auto denominou “Aventureiros mágicos”.

Doações

Em parceria com o Instituto Atitude na Cabeça, responsável pela arrecadação e doação de perucas, lenços, chapéus e outros acessórios de cabeça para pessoas de baixa renda que sofrem com a queda de cabelo, os estudantes fizeram uma ação de conscientização sobre o tema na escola.

De acordo com Caroline, é preciso a doação de cabelo de quatro voluntários para que seja feita uma peruca e essa é a meta dos estudantes. “Existem cerca de 30 doenças que causam a queda de cabelo, como câncer, doenças autoimunes, alopecia, entre outras. E isso pode abalar a confiança e a autoestima de quem está tentando lutar contra a doença, por isso as crianças se sensibilizaram e decidiram fazer algo para ajudar”, comenta.

Aprendendo na prática

O PIS é uma metodologia que estimula o aprendizado e o protagonismo dos alunos de forma autônoma. A professora passa a ser uma facilitadora de conteúdo e conhecimento e a curiosidade dos estudantes lidera o caminho.

“Essa investigação interdisciplinar, motivada pelo interesse dos próprios alunos é uma forma muito enriquecedora de estudar. Pois a curiosidade motiva a vontade de aprender e mostra a eles como o conhecimento os empodera para mudar e melhorar a comunidade em que vivem”, explica a professora.

