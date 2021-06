Uma plantação com 229 pés de maconha prontos para colheita foi localizada, nesta segunda-feira (21), dentro de uma estufa de uma residência alugada em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. A quantidade chamou a atenção de vizinhos pela forma de cultivo elaborada e, segundo a Agência de Inteligência do 12.º Batalhão da Polícia Militar (PM), o locatário do espaço, que estava no local, é suspeito de traficar a droga pronta para consumo pela região.

“As equipes encontraram o homem saindo da residência e o abordaram”, explicou o tenente Bueno, do 12.º Batalhão. Segundo a PM, foram encontradas balanças de precisão, sementes análogas as da maconha e o que seriam as chamadas “buchas” – porções prontas para a venda. A PM chegou até a casa, localizada na Rua Leonora Matenow, por meio de denúncias.

Plantação em estufa de maconha. Foto: Polícia Militar do Paraná / divulgação.

De acordo com uma estimativa da PM, o suspeito teria investido R$ 20 mil para transformar o espaço em estufa. “Era um plantio bem elaborado. A estufa ficava no quarto dos fundos, inclusive com adaptação em um dos banheiros. Agora, a polícia deve investigar se há mais envolvidos”, finalizou o tenente.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e deve responder por tráfico de drogas. A plantação dos pés de maconha foi destruída.