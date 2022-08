A estufa do Jardim Botânico vai passar por serviços de limpeza a partir desta segunda-feira (15). Com o auxílio de andaimes, serão lavadas as 3,8 mil peças de vidro e a estrutura metálica por dentro e por fora.

Durante o trabalho, que deve durar cerca de duas semanas, o acesso interno à estufa estará interditado ao público. A última limpeza desse porte aconteceu em agosto do ano passado.

“A ideia é termos a estrutura pronta para receber os visitantes já para o próximo feriado, de 7 de setembro”, conta o diretor do departamento de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsável pelo espaço, José Roberto Roloff.

Ainda de acordo com ele, a chuva prevista para a próxima semana não deve atrapalhar. “Se houver condição climática desfavorável, a limpeza acontece na parte interna”, explica. Os técnicos devem acompanhar todo o procedimento, para assegurar a integridade da vegetação da mata atlântica que fica no local.

Poço artesiano

A água utilizada na limpeza virá do poço artesiano do Horto Municipal do Guabirotuba, um dos 30 perfurados pelo município durante a crise hídrica de 2020 para atender aos equipamentos municipais e comunidades vulneráveis.

Durante o abastecimento dos reservatórios pelos caminhões-pipa pode haver interdição parcial da Avenida Prefeito Lothario Meissner, com sinalização e orientação da Superintendência de Trânsito.

Acessibilidade

Além da limpeza, o Jardim Botânico recebe obras de acessibilidade desde fevereiro deste ano. Foram melhorados o acesso ao Jardim Francês, à Galeria das Quatro Estações e à estufa.

Já estão prontas a base do Jardim Francês, o recape da pista de caminhada e o novo caminho próximo ao lago. Entre as maiores intervenções, estão ainda a implantação de uma rampa e a construção de um mirante, do alto do morro onde as pessoas já costumam fazer suas fotos da estufa.