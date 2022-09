Em razão da continuidade das obras de acessibilidade do Jardim Botânico de Curitiba, o estacionamento principal, com entrada pela Rua Ostoja Roguski, ficará interditado a partir desta segunda-feira (12). As equipes também começam as intervenções na estufa, que terá os caminhos internos alargados. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em cerca de 30 dias.

A alternativa à entrada de veículos é o estacionamento que fica atrás da unidade de conservação, pela Linha Verde. Pedestres ainda poderão acessar a unidade de conservação pela Ostoja Roguski, com alguns desvios.

Além de novas rampas de acessibilidade, o estacionamento vai ganhar uma pista de caminhada no entorno. As vagas precisarão ser redesenhadas, mas não haverá diminuição dos espaços.

Reorganização interna

Já a estufa vai passar por uma reorganização para que os caminhos internos sejam alargados, o que vai facilitar a visitação de todos os públicos, inclusive os usuários de cadeiras de rodas. Os trabalhos vão incluir a retirada e o replantio de algumas espécies de plantas da Mata Atlântica que ficam no local.

“As intervenções no Jardim Botânico são feitas por etapas, de forma que não haja transtorno para os visitantes”, explica o superintendente de Obras e Serviços da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Jean Brasil.

Iniciadas em fevereiro, as intervenções terão a implantação da rampa de acesso à Galeria das Quatro Estações e também a concretagem da base do entorno da estufa e dos seus acessos. Já estão prontos, ainda, o novo piso do Jardim Francês, o recape da pista de caminhada e o novo caminho próximo ao lago.

Estão em andamento as rampas de acessos no estacionamento da Rua Ostoja Roguski e a reforma dos banheiros. Em breve, têm início a implantação de uma rampa e a construção de um mirante, do alto do morro onde as pessoas já costumam fazer suas fotos da estufa, na entrada, próxima ao caminho das cerejeiras.