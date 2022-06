Um homem foi preso após cometer o crime de estupro de vulnerável dentro de um ônibus do transporte público de Curitiba, na última terça-feira (21). As vítimas, duas irmãs de apenas 12 e 13 anos idade, estavam próximas da mãe quando o assediador cometeu o crime. O homem foi contido pelos passageiros e preso pela Guarda Municipal de Curitiba.

+Leia mais! Procon-PR faz apelo desesperado sobre risco de golpe do empréstimo “fácil”

De acordo com a mãe, que pediu para não ter o nome divulgado, o homem se aproximou inicialmente da filha de 12 anos. “Ele passou a mão nas pernas dela e depois ele tentou se esfregar. Só que, por ela ser menor, não se encaixava ali”, disse a mãe em entrevista para o Boa Noite Paraná, da RPC, desta quarta-feira (22).

Ao retirar a filha do local o homem insistiu e passou a assediar sua outra filha, de 13 anos de idade. “Na maior ele conseguiu se esfregar… Eu fiquei totalmente sem ação. Só queria tirar ela dali. O meu foco era tirar elas dali”, desabafou a mãe das meninas.

+Viu essa? Homem e criança de apenas três anos morrem atropelados por biarticulado

Bárbara Martins, uma babá que presenciou a cena, auxiliou na ação e alertou os outros passageiros. “Eu não pensei quase nada. Eu só queria que ele não ficasse impune e eu queria trazer justiça para aquelas menininhas. É horrível pra uma mulher adulta, imagine pra uma criança”, desabafou Bárbara.

Abusador contido e preso

O ato criminoso do homem gerou uma grande confusão dentro do ônibus. O abusador foi contido até a chegada de seguranças do terminal e de guardas municipais.

Na delegacia, ele foi autuado e preso em flagrante por estupro de vulnerável, crime que pode ter detenção de oito a 15 anos de prisão em caso de condenação.

Passou de 30 casos em Curitiba

De janeiro a maio, foram registrados 32 casos de importunação sexual dentro de ônibus, em Curitiba. O dobro dos registros do mesmo período do ano passado, que teve 16 casos.

De acordo com a polícia, para denúncias de casos urgentes, no momento em que o crime está acontecendo, o número a ser acionado é o 190.

Pantanal Juma atira nos pés de Jove Loterias Veja o resultado das loterias desta terça-feira! Inverno Chegou Veja como será o primeiro dia de inverno em Curitiba Além da Ilusão Lorenzo declara seu amor por Letícia