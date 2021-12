O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) vai promover na próxima semana, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, um bazar on-line com produtos apreendidos pela Receita Federal. Mais de 1.300 itens disponíveis para pessoas físicas, com descontos que variam de 30% a 50% dos valores de mercado.

Os recursos arrecadados com o bazar serão utilizados para promover melhorias na instituição, que presta 95% dos seus atendimentos pelo SUS, especialmente em casos de Urgência e Emergência. O HUEM é referência no atendimento a pacientes Queimados, Gestação de Alto Risco, além de Transplantes, Cirurgias de Alta Complexidade e Consultas Ambulatoriais, dentre as mais de 45 especialidades.

LEIA TAMBÉM:

>> Bazar em Curitiba vende roupas de marca a R$1,00 neste domingo

>> Gigante Atacadista inicia operação em Curitiba. Veja as ofertas de inauguração

O site do bazar (www.bazarhuem.org.br) será aberto na segunda-feira (06) às 9h e funcionará até a quarta-feira (08) às 17h. As compras poderão ser feitas por cartão de débito ou Pix (Chave financeiro@huemackenzie.org.br).

Estarão à venda produtos como eletrônicos, brinquedos, vestuário, artigos de pesca, produtos de beleza, perfumes, informática, ferramentas e decoração.

“O bazar é uma boa oportunidade para as pessoas adquirirem mercadorias de qualidade por preços acessíveis, ao mesmo tempo que colaboram para melhorias em um dos mais importantes hospitais do estado no atendimento SUS”, afirma Ivanyra do Rocio dos Santos, responsável pelo Voluntariado da instituição.

É importante estar atento às regras para participar:

Vendas permitidas somente para pessoas físicas;

O valor máximo para compra é de R$ 700,00 na soma de todos os produtos ou um único produto de valor superior por CPF;

Os produtos não têm Nota Fiscal, garantia e nem troca.

Retirada

As instruções para retirada dos produtos adquiridos estão no site do bazar.

Somente o titular do CPF cadastrado, portando o respectivo documento, poderá retirar os produtos comprados no bazar.

Trazer o pedido de compra enviado por e-mail.

Compras realizadas no dia 06/12/21, retirar produto no dia 13/12/21.

Compras realizadas no dia 07/12/21, retirar produto no dia 14/12/21.

Compras realizadas no dia 08/12/21, retirar produto no dia 15/12/21.

Horário para retirada dos produtos nos dias informados, das 09 horas às 17 horas.

Local para retirada: Rua José Nicco, número 179, Bigorrilho.

Web Stories