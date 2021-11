O Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) recebeu, nesta quinta-feira (25), o evento de encerramento da campanha “O Amor Contagia”, a maior campanha de solidariedade e de engajamento de diversos setores da sociedade paranaense no momento da pandemia.

A cerimônia prestou contas à sociedade e homenageou voluntários e doadores que fizeram desta a maior campanha de arrecadação do Paraná durante a pandemia de covid-19. A Tribuna do Paraná e demais veículos do GRPCOM também foram homenageados.

Criado em março de 2020, “O amor contagia” arrecadou doações para atender demandas emergenciais na área da saúde e apoiar ações e entidades sociais, como lares e asilos. Aproximadamente 130 instituições assistenciais e 60 hospitais foram beneficiados. Foram arrecadados e distribuídos mais de R$17 milhões em medicamentos, insumos hospitalares, EPIs, cestas básicas e kits de higiene.

“As instituições assistenciais e os hospitais filantrópicos, que sobrevivem de doações, passaram por grandes dificuldades durante a pandemia. Com a campanha, conseguimos mobilizar pessoas e empresas que se juntaram à causa, trazendo enormes benefícios para a sociedade paranaense”, afirma a Promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Karina Anastacio Faria de Moura Cordeiro, uma das coordenadoras do projeto.

A ação foi desenvolvida pelas as Promotorias de Justiça do Ministério Público do Paraná, Ministério Público do Trabalho, FUNPAR e UFPR. A campanha também contou com o apoio de instituições como Instituto GRPCOM, Grupo Marista, Instituto Positivo, comissão do Terceiro Setor da OAB-PR e associações da sociedade civil organizadas.

A prestação de contas estará disponível no site: https://oamorcontagia.site/