Um evento de colecionadores de miniaturas de carrinhos que ocorre no salão de festas do Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Tarumã, em Curitiba, movimenta a capital neste sábado (6) de frio e baixas temperaturas em Curitiba. O encontro é aberto ao público e segue até às 18h. Os stands oferecem compra, venda e até personalização dos pequenos veículos. A entrada é grátis.

Segundo o colecionador Toni Percegona, um dos organizadores, o encontro do Nossa Senhora de Fátima ocorre em todos os primeiros sábados do mês. “Fazemos encontros em Curitiba desde 2008, são mais de 14 anos. É um evento aberto ao colecionismo. Em média, 80% dos expositores são colecionadores de miniaturas. A gente tem pessoas de Curitiba, região metropolitana, Interior do Paraná, São Paulo e Santa Catarina”, destaca Percegona.

Toni Percegona organiza o evento de colecionismo há 14 anos. Foto: Alex Silveira.

Ainda segundo ele, o local tem toda uma infraestrutura como lanchonete, estacionamento e banheiros. “É um evento bem tranquilo, mas bem lotado. A gente vem crescendo. Terminando o evento de hoje, lançaremos o banner com o próximo e já vão lotando as vagas, de tanta gente querendo participar”, comemora o organizador.

No evento, que funciona como se fosse uma feira, é possível encontrar miniaturas que não costumam ser vendidas em lojas. Além da possibilidade de compra e venda, também há participantes apenas expondo suas coleções e stands onde é possível mandar personalizar os itens, desde a pintura dos carrinhos até a criação de cenas inteiras com os veículos.

Claudio Ribeiro customiza miniaturas de acordo com o gosto do cliente. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

Foi o que fez o colecionador de Curitiba Jiovani Prebianca. No vídeo enviado pro ele à Tribuna, é possível ver uma oficina movimentada. “É parte da minha coleção”, orgulha-se o colecionador. Veja abaixo como ficaram as miniaturas.

Serviço

Encontro Colecionadores Curitiba (ECC)

Local: Salão de festas do Santuário Nossa Senhora de Fátima

Horário: Das 9h às 18h

Endereço: Praça Cova da Iria, 03 – Tarumã

Entrada franca