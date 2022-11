Contribuir para a promoção e defesa dos direitos da população, é também informar, e promover reflexões e auxílios sobre esses temas. Esses são os objetivos do evento que acontecerá neste sábado, dia 5 de novembro, das 9h às 12h, no Marista Escola Social Curitiba, localizado no Bairro Fazendinha. A atividade pretende auxiliar a população gratuitamente nas áreas do Direito Penal, de Família, Cível e Previdenciário.

O projeto é uma parceria da Escola Social com a Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

A escola, que atende crianças de 4 meses a 5 anos de idade, já realiza atividades com impacto em toda a comunidade. “A ideia é que nossas ações possam impactar significativamente os projetos de vida das nossas crianças, famílias e comunidade com a promoção e defesa dos direitos e bem estar social. A escola é uma extensão de todo trabalho e deve estar aberta para todas as pessoas”, reforça Ricardo Sartorato, diretor da Escola Social.

Neste sábado, o público vai contar informações sobre os temas das áreas do Direito, além de uma escuta e Assessoria Jurídica especializada. “Estamos nos preparando para escuta atenta e individual de cada um dos temas, assim como abertura da escola para receber as famílias e pessoas da comunidade”, reforça.

A escola fica na Rua Raul Pompeia, 188 – CIC – Curitiba-PR e o evento será das 9h ao 12h.