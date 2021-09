O evento “Ingredientes da Retomada”, marcado para esta quarta-feira, 29 de setembro, das 8h às 12h, está com ingressos esgotados para a experiência presencial. Todos os 120 lugares disponibilizados pela organização, no Ópera Concept Hall, em Curitiba, já foram reservados. Quem não conseguiu uma vaga presencial pode acompanhar todos os debates no formato on-line.

No menu do evento estão especialistas, agências, fornecedores e clientes com ideias para alavancar o setor, agora que a vacinação contra a covid-19 avança com mais rapidez.

Para Marcelo Franco, um dos organizadores do encontro, os ingressos esgotados mostram o grande interesse dos players em encontrar caminhos viáveis para os eventos – sejam particulares ou corporativos – no pós-pandemia. “Estamos preparando diálogos muito positivos porque acreditamos que é possível construir em conjunto essa retomada, seja em modelos presenciais, seja em modelos híbridos, como será o nosso caso”, afirma.

Os ingressos presenciais foram limitados a 120 pessoas para respeitar os decretos locais, garantir distanciamento social e impedir a disseminação do coronavírus. Todo o evento será transmitido ao vivo para aqueles que não puderem ou não quiserem participar do formato presencial.

Para aqueles que forem ao Ópera Concept Hall, entretanto, algumas regras continuam valendo. É obrigatório usar máscaras, manter o distanciamento indicado, higienizar as mãos e a realização de teste de covid-19. Esses testes serão disponibilizados gratuitamente pela organização e realizados no local por equipes da Farmácia MedME, minutos antes do início do evento. Além dos participantes, também serão testados todos os fornecedores, parceiros e palestrantes.

O catering do “Ingredientes da Retomada” é assinado pelo chef Gabriel Herrera. No início da manhã, uma palestra de Gustavo Arns, especialista em Psicologia Positiva e idealizador do Congresso da Felicidade, tratará sobre o tema “Ciência da felicidade – Um olhar para o futuro”. Na sequência estão previstos três painéis de mercado: um com a visão dos clientes, um com a visão dos fornecedores e um com a visão das agências/organizadores.

Entre os debatedores confirmados estão Alex Cardoso, da LEX Design de Experiências; César Nunes, do Átrio Hotéis /Accor/Liva/Xtay; Fábio Skraba, da Mark Messe; Guilherme de Ferrante Oliveira, da Velox; Juliano Mazzetto, do Estudio DelVapore Live Workcreate; Luiz Eduardo Camilotti, da MedME; Daniele F Marin, da Unimed Paraná; e Patricia Russo Gibran, dos Colégios do Grupo Positivo.

O evento conta com o apoio de instituições como ADVB-PR (Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing – seção Paraná), ABEOC-PR (Associação Brasileira de Empresas de Eventos – seção Paraná) e CCVB (Curitiba e Região Convention e Visitors Bureau), além de empresas do setor.

Os ingressos são vendidos pelo Disk Ingressos.