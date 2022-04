O evento virtual Inovação no Transporte Coletivo de Curitiba, realizado pela prefeitura em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), nesta terça-feira (26) esclareceu detalhes do edital da Estação Prisma Solar Agrárias, novo modelo de estação do Inter 2. Com transmissão simultânea pelo YouTube da Prefeitura, o evento virtual reuniu representantes de empresas das áreas de engenharia civil, tecnologia e mobilidade.

Entre as dúvidas dos participantes, a mudança do modelo arquitetônico da parada de ônibus da linha foi a que chamou mais atenção. A prefeitura ressaltou que as estações-tubo, marco no sistema de transporte coletivo da cidade, não serão alteradas em outras linhas, somente no trajeto do Inter 2.

“O modelo prisma será um salto na inovação do sistema para o uso da eletromobilidade. No futuro, soluções tecnológicas aprovadas na rota da Prisma Solar poderão ser aplicadas nas estações-tubo, principalmente nas questões de sustentabilidade”, esclarece o arquiteto Fabiano Losso, um dos autores do projeto.

O engenheiro civil Marcio Teixeira, diretor técnico da Utag, detalhou as exigências do edital, com aplicações de soluções tecnológicas que permitam a manutenção e gestão remota da operação, como bilhetagem eletrônica, climatização e autossuficiência energética, com uso de energia solar. “O modelo arquitetônico deve ser fiel ao anteprojeto do Ippuc. As inovações de operação, infraestrutura, experiência do usuário e sustentabilidade são as complementações necessárias para a nova fase do transporte coletivo da cidade”, explicou.

A Prefeitura recebe as propostas da Estação Prisma Solar até o dia 18 de maio. Os envelopes devem ser entregues até às 11h no setor de protocolo do Ippuc, situado à rua Bom Jesus, 669. A comissão de licitação abre os envelopes no mesmo dia, às 15h.

A nova estação do Inter 2 é a primeira licitação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que tem parte dos recursos – US$ 106 milhões – financiados pelo BID. O edital, de abrangência internacional, prevê a entrega do projeto executivo, a implantação da obra e a operação assistida por seis meses.

Mais informações sobre o edital pode ser solicitadas pelo email utag@ippuc.org.br ou pelo telefone (41) 3250-1436.

