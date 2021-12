A Polícia Civil investiga um crime bárbaro, que terminou com três pessoas mortas e uma quarta pessoa, uma mulher, ferida gravemente após pular para salvar a própria vida. O triplo homicídio ocorreu na madrugada da última quarta-feira (29) em São José dos Pinhais, RMC, no chamado condomínio das Flores, que mudou de nome recentemente. O local é o antigo Serra do Mar, condomínio que ficou conhecido pelos casos graves de criminalidade e operações policiais, chegando a ser chamado de Condomínio da Morte.

Segundo as primeiras investigações, as três pessoas vítimas do crime estavam no bloco chamado Begônia. Atiradores chegaram e subiram até o apartamento em que estavam as pessoas. Segundo o delegado Fábio Machado, ao presenciar a cena uma mulher, que seria dona do apartamento, se jogou pela janela para evitar o pior. Outro rapaz sobreviveu após se esconder no parapeito. Os outros três morreram na hora.

A Polícia Civil investiga o crime e a possibilidade de as vítimas estarem relacionadas ao tráfico de drogas.

