Um ex-gerente bancário do Santander foi alvo de uma ação nesta sexta-feira (30) da Polícia Civil, em Curitiba. De acordo com a investigação, ele é suspeito de desviar de R$ 1,4 milhão do banco. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do investigado e apreenderam documentos, talões de cheque, cartões de crédito e contratos.

Segundo a investigação, o suspeito ativava contas inativas com as quais emitia e depositava cheques que ele mesmo autorizava. “Como gerente da instituição financeira, tinha autonomia para cobrir esses cheques sem fundo. Aí, a pessoa não ficava devendo, porque o banco cobria. O prejuízo ficava para a instituição financeira e, na sequência, ele continuava com essa prática delituosa”, disse o delegado Thiago Dantas em entrevista para a RPC.

Desfalque indicou farsa

A investigação teve início depois que o banco repassou informações à Polícia Civil alertando sobre o desfalque do dinheiro. Os titulares das contas bancárias utilizadas nos desvios também foram ouvidos e apontaram não saber das movimentações

O banco Santander, instituição em que atuava o suspeito, disse que não se manifesta em casos sub judice e ressaltou que está colaborando com as investigações.