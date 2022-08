O ex-governador Paulo Pimentel, 94 anos, que administrou o Paraná de 1966 a 1971, recebeu homenagem do Ministério Público (MPPR) na manhã desta sexta-feira (26) pelos serviços prestados à instituição com a criação do primeiro Estatuto do MPPR, considerado um dos mais importantes marcos da história paranaense. O Colegiado de Procuradores de Justiça realizou uma sessão especial para a entrega da medalha institucional de “Honra ao Mérito” ao ex-governador. O MPPR obteve o Estatuto em 25 de setembro de 1968, pela Lei nº 5.849, sancionada por Paulo Pimentel.

A medalha de Honra de Ordem ao Mérito é considera a mais alta homenagem oferecida pela instituição, uma vez que ela foi dada a poucas personalidades em toda a existência do MPPR. A decisão pela homenagem leva em conta os serviços prestados com notável zelo. O convite ao homenageado foi assinado por Gilberto Giacoia, procurador-geral de Justiça. “Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe protestos de distinguida consideração e apreço”, destacou Giacoia.

Para a Tribuna, Paulo Pimentel disse estar emocionado com a homenagem e a cerimônia e entrega da medalha. “Um orador esplendido lembrou episódios da minha vida. Agradeci, tive a oportunidade de relatar outros episódios de vida relacionados com o Direito, com a Lei. Também histórias como o fechamento da Rádio Iguaçu. Foi emocionante”, relatou o ex-governador.

Segundo Pimentel, a decisão unânime do Colegiado homenageá-lo e a lembrança do seu nome representa algo bastante significativo em sua vida pública. “Como formadores da Lei que são, como papel que ocupam na Justiça, receber um atestado de honestidade como estão me dando, vindo de onde vem, é extraordinário. Estou muito agradecido”, celebra.

Personalidade do Paraná

Paulo Cruz Pimentel – ou doutor Paulo Pimentel, como os paranaenses acostumaram a chamá-lo – é natural de Avaré (SP). Nasceu 7 de agosto de 1928, formou-se advogado, mas foram na política e comunicação as suas maiores contribuições e conquistas. Pimentel foi governador do Paraná e também duas vezes deputado federal. Na área da comunicação, foi empresário fundador e presidente do Grupo Paulo Pimentel (GPP), onde comandou jornais impressos, emissoras de rádio e de televisão.

A Tribuna do Paraná, fundada em 1956 por João Feder e adquirida pelo GPP na década de 1960, acompanhou Pimentel até o ano de 2011, período em que a GRPCOM anunciou a compra dos empreendimentos que pertenciam ao ex-governador.

Foi com Pimentel que a Tribuna se tornou um dos jornais mais vendidos em Curitiba. Os temas escritos ao estilo popular, que são o DNA jornal, continuam fazendo a diferença na vida dos curitibanos e paranaenses até os dias atuais. Site e jornal impresso seguem lado a lado com os interesses do público leitor.