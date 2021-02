O ex-governador Paulo Pimentel recebeu alta médica neste sábado (20), após dois meses internado para o tratamento da covid-19. A informação foi confirmada pela família, que agradeceu as orações e o cuidados dos profissionais da saúde durante todo o período de internamento.

“Graças a Deus tivemos hoje uma grande notícia na nossa família. Meu avô Paulo Pimentel, de 92 anos, recebeu alta médica e seguirá o tratamento em casa ao lado das filhas, netos e bisnetos”, revelou o neto do ex-governador, Eduardo Pimentel, que é atual vice-prefeito de Curitiba.

Eduardo Pimentel comemorou a grande batalha vencida pelo avô e ainda enfatizou a importância dos cuidados de prevenção. “É muito importante manter o cuidados sanitários e fortalecer um grande plano nacional de vacinação. Tenho a certeza que dias melhores virão”, finalizou.

Dois meses de internamento

O ex-governador do Paraná foi internado no dia 21 de dezembro e encaminhado para a UTI no dia 25. Ele e a esposa, Yvone Pimentel, foram diagnosticados com covid-19. Dona Yvone Pimentel não resistiu às complicações da doença e morreu no dia 8 de janeiro.