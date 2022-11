Ex-marido é o principal suspeito pelo assassinato de uma jovem de 22 anos, na última sexta-feira (25), em Curitiba. Celina Pereira Antunes foi encontrada morta dentro de uma loja maçônica, caída no chão com sinais de perfuração de faca e segundo a Policia Civil. O ex-marido ainda não foi localizado.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia registraram o momento em que Jonathan Taborda Ribas, de 29 anos, aparece comprando um kit de churrasco em um estabelecimento horas antes do crime. Também é possível ver o suspeito forçando a entrada em uma porta da maçonaria.

Segundo os agentes, a porta estava arrombada, os vidros quebrados

e testemunhas relataram que o homem teria entrado antes do crime.

A faca usada para matar a diarista, conforme os policiais, foi encontrada enrolada em um pano dentro de uma lixeira com marcas de sangue.

O caso é tratado como feminicídio pela polícia.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o casal tem um filho e estava separado há três anos, mas não há registros de violência anterior pela polícia envolvendo a vítima e o suspeito.

