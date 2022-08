O ex-policial militar Omar Assaf Júnior, de 42 anos, foi preso em Kissimmee, em Orlando (FL), nos Estados Unidos, na terça-feira (23) da semana passada. Omar foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do estudante de Direito Thiago Klemtz, de 19 anos, crime que ficou conhecido como o “Massacre do Bar Harmonia”, em 2009, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. O ex-policial era considerado foragido da Justiça brasileira.

Nesta terça (30), Omar Assaf Jr. vai ser julgado em audiência nos Estados Unidos para verificar se irá ser extraditado ao Brasil.

O crime

O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de agosto de 2009. Omar foi indiciado por homicídio duplamente qualificado (meio cruel e sem chance da vítima se defender). Segundo a polícia, o jovem e outros rapazes se envolveram numa discussão e foram expulsos do bar. Fora da balada, a briga seguiu, quando Omar efetuou o primeiro disparo em Thiago. Ainda trocou o carregador do armamento para atirar novamente. O estudante foi morto com tiros que atingiram a cabeça, tórax e abdômen.

Omar chegou a ser preso em 2012, mas foi concedido um habeas corpus e desapareceu. Patrícia Klemtz, mãe da vítima, jamais desistiu de encontrar o responsável pelo crime, e auxiliou a rastrear os passos de Omar.

Em nota, o advogado Elias Mattar Assad, informou que os pais de Thiago esperam que, em breve, o condenado seja trazido ao Brasil para início do cumprimento da pena. Já o advogado de defesa do autor do crime, Cláudio Dalledone, também por nota relatou que a defesa vai tomar ciência das condições da prisão e acompanhar a execução da pena.