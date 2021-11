Um ex-policial militar do Paraná morreu nesta manhã de quarta-feira (10), no Cajuru, em Curitiba, após uma troca de tiros. Conforme as investigações da Polícia Civil (PCPR), mais uma pessoa foi morta junto com o ex-policial. As vítimas, também armadas, estavam dentro de um carro, quando foram abordadas pelos suspeitos em uma motocicleta. A informação de que uma das vítimas era ex-PM é da Polícia Civil.

Conforme o delegado Tito Barrichelo, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as investigações apontam que os dois homens mortos no carro foram abordados por suspeitos em dois veículos, um deles uma motocicleta, na Rua Leony Azeredo Rocha.

“Foi uma troca de tiros violenta. Contei 15 estojos só das vítimas que estavam dentro do carro e morreram. As armas destes dois homens, um deles um ex-policial militar que foi afastado, foram levadas pelos autores do crime”, explicou o delegado para o jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

De acordo com Barrichelo, as duas vítimas tinham passagens pela polícia, o que pode indicar uma relação com a motivação do crime. Ninguém havia sido preso, até por volta das 14h desta quarta-feira.

