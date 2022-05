O ex-prefeito de Campo Magro, José Antonio Pase (PODE), foi encontrado morto dentro de um carro na tarde desta quinta-feira (12), numa área rural da cidade. Pase foi prefeito do município da região metropolitana de Curitiba na gestão 2009/2012. Segundo a Polícia Civil, o ex-prefeito tinha marcas de violência pelo corpo.

A polícia informou ainda que um suspeito está detido e sendo investigado. O homem foi quem dirigiu o carro com o corpo de Pase até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Samambaia, em Campo Magro. Segundo a versão do suspeito, ele teria encontrado o corpo dentro do carro e tomado a decisão de dirigir em busca de socorro. O ex-prefeito já estava sem vida quando chegou à UPA.

Ainda conforme as informações divulgadas, o corpo de Pase tinha uma corda amarrada no pescoço e havia marcas de tiro no veículo. Não há mais detalhes sobre a identidade do suspeito. A polícia seguirá com as investigações.

