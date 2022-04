A ex-vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa, foi condenada, nesta segunda-feira (25) a 41 anos e cinco meses de prisão pelos crimes de peculato e concussão cometidos durante seu mandato na Câmara Municipal de Curitiba. Em decisão, a juíza Carmen Lucia de Azevedo e Mello, proferida no dia 22 de abril, determinou ainda o pagamento de danos materiais às vítimas e ao erário. O caso chegou atenção e ficou conhecido por conta do esquema de rachadinhas.

A reportagem tentou buscar a defesa da ex-vereadora, mas não obteve sucesso. A Tribuna está aberta para posicionamento de Fabiane Rosa.

Entenda as acusações:

Confira parte da pena final proferida pela juíza:

“Ao FINAL, promovo a soma dos crimes de peculato e concussão, eis que praticados em concurso material – artigo 69 do CP, devendo as penas ser somadas, inteirando-se assim a condenação em Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE….JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. Arq: sentença condenatória QUARENTA E UM (41) ANOS E CINCO (05) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE CENTO E NOVENTA E NOVE (199) DIAS-MULTA. FABIANE, PORTANTO, DEVERA CUMPRIR A PENA RECLUSIVA DE QUARENTA E UM (41) ANOS E CINCO (05) MESES DE RECLUSÃO E EFETUAR O PAGAMENTO DE CENTO E NOVENTA E NOVE (199) DIAS-MULTA“, diz a parte inicial da sentença.

**Reportagem em atualização!

