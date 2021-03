A ex-vereadora de Curitiba Maria de Lourdes Beserra de Souza, 93 anos, conhecida como Dona Lourdes do Santa Quitéria, foi internada na manhã desta terça-feira (30) por suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela foi encaminhada para o hospital Ônix, em Curitiba. Dona Lourdes já foi a vereadora mais velha eleita no Brasil, nas Eleições de 2016, quando foi para o seu quarto mandato seguido na Câmara Municipal, onde ficou até 2020. A vereadora não concorreu na eleição passada.

Segundo a ex-chefe de gabinete de Dona Lourdes, somente no final da tarde desta terça é que um boletim médico será emitido com o real estado de saúde da ex-vereadora, que ocupava uma cadeira na Câmara desde 2005, quando foi eleita pela primeira vez, com cerca de 6 mil votos. Dona Lourdes era conhecida por nunca se atrasar e nunca faltar às sessões da vereança. Seu slogan eleitoral era baseado no resgate da cidadania da população de Curitiba.