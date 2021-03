O Exército brasileiro montou, em menos de 48 horas, no pátio do Hospital Geral de Curitiba (HGeC), um módulo reduzido do Hospital de Campanha do Rio de Janeiro (H Cmp). O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento do HGeC, que cuida da saúde dos militares e seus familiares no Paraná e em Santa Catarina.

+Leia mais! Brasil enfrenta “maior colapso sanitário e hospitalar da história”, diz Fiocruz

Segundo o Exército, a estrutura de 144 metros quadrados foi instalada no início desta semana, com apoio de militares do 5º B Log, e deve receber pacientes a partir desta quinta-feira (18). O módulo conta com posto de triagem, dois consultórios e leitos de enfermaria. Também foram disponibilizados equipamentos para mobiliar 4 (quatro) leitos de UTI localizados no prédio principal do HGeC.

Devido ao aumento de casos da covid-19 na Região Sul do Brasil, o Exército decidiu potencializar a capacidade do HGeC, que atualmente está com 100% dos leitos de UTI ocupados. O HGeC atende cerca de 60 mil usuários da família militar, incluindo os militares que encontram-se atuando no combate à pandemia da Covid-19 em todo o Estado do Paraná e de Santa Catarina.