O projeto solidário Expedição Novos Sorrisos, organizada pela Neodent, vai oferecer atendimento odontológico gratuito para os moradores da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) a partir do dia 27 de junho. Mais de cinco mil pessoas já foram beneficiadas em todo o país. Para participar, é preciso se inscrever previamente neste link bit.ly/2OQeqCn.

O ônibus da expedição vai ficar estacionado na comunidade Augusta B, que fica no entorno das fábricas da Neodent. Criado em 2016, o projeto já atendeu mais de 5 mil pacientes e 200 voluntários já participaram da ação, que percorreu mais de 11 mil quilômetros passando por 30 cidades de norte a sul do país.

“Tivemos uma pausa no projeto em 2020 por conta do início da pandemia, mas, nesse período, conseguimos avaliar a importância que essas consultas e esclarecimentos têm na vida das pessoas, principalmente aquelas em vulnerabilidade social. A saúde bucal foi um dos cuidados mais afetados, muito pelo custo das consultas, mas também pelo medo na questão da segurança dos atendimentos”, comenta o dentista e coordenador de Responsabilidade Social da Neodent, João Piscinini.

Falta de acesso

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, de 2010: mais de 3 milhões de idosos precisavam de prótese total e outros 4 milhões em pelo menos uma das arcadas dentárias. “O acesso ao consultório odontológico no Brasil ainda é muito precário. Cerca de 22% das crianças, 9% dos adultos e 20% dos idosos nunca tiveram acesso ao dentista, e foi essa realidade alarmante que nos impulsionou a criar o projeto”, reforça João.

Inicialmente realizada dentro de um trailer, a Expedição ganhou uma nova casa, uma carreta, que trouxe mais comodidade, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que realizarão os atendimentos. Até 22 pessoas poderão ser atendidas todos os dias nos dois consultórios montados dentro da estrutura.

Nessa primeira etapa, que segue até o dia 8 de julho, os interessados em receber orientações odontológicas devem agendar as consultas após a realização de um cadastro inicial – por telefone ou WhatsApp, no número (41) 99166-3504, pela internet ou presencialmente – e apresentar a carteira de identidade e o CPF. Em seguida, serão atendidos por profissionais para uma avaliação e orientação sobre saúde bucal e outros tratamentos, como implantes dentários. Menores de idade poderão receber atendimento desde que acompanhados por um responsável. Na comunidade Augusta B, o projeto conta com a parceria importante da Valentini, empresa vizinha que forneceu o espaço físico para o estacionamento da carreta, além do uso de água, luz e segurança do local.

Projeto busca voluntários

É também através da mobilização de profissionais de odontologia voluntários, interessados em participar do projeto, que a Expedição Novos Sorrisos consegue impactar ainda mais pessoas. Para se cadastrar e reservar uma data para, basta acessar a página do projeto e realizar a sua inscrição. As vagas seguem abertas durante o período da Expedição ou até serem preenchidas. Para participar, o interessado deve estar ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e assinar o termo de voluntariado. Após a inscrição, o voluntário receberá um treinamento básico da Neodent para as orientações e deverá comparecer no local durante o período escolhido.

“Sabemos da importância da saúde bucal para o bem-estar e autoestima das pessoas, e é isso que buscamos com a Expedição. Além de tudo, poder contar com a parceria de dentistas de várias regiões do país é muito gratificante para nós da Neodent, pois mostra que estamos juntos no propósito de mudar a vida das pessoas.”, avalia a diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa, Raphaela Borba.

Após a parada na comunidade Augusta B, a carreta segue para a Vila Capanema, ainda em Curitiba – em parceria com um dos times de futebol patrocinados pela Neodent, Paraná Clube. Até o final do ano, ao longo de 105 dias de atendimento, o projeto pretende passar por diversas cidades do Paraná.

Serviço

Expedição Novos Sorrisos – Neodent em Curitiba

Data: de 27 de junho a 8 de julho, de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 18h

Local: Valentini – Rua Theodoro Locker – 821

Inscrições: bit.ly/2OQeqCn ou no local – vagas limitadas

