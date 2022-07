A técnica de enfermagem Josiane Vaurek, 42 anos, morreu na noite desta terça-feira (12) após uma explosão no bairro Capão Raso, em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa em que ela residia desabou após ocorrer uma explosão depois de um suposto vazamento de gás de cozinha. Depois de seis horas de buscas, o corpo da técnica de enfermagem foi encontrado e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência teve início às 21h30, quando vizinhos ouviram um forte barulho na Rua José Zaleski. Chegaram a pensar que o ocorrido fosse em um prédio, tamanho foi o tremor. A explosão ocorreu em um imóvel com dois pavimentos e, na parte de baixo, estava Josiane. No pavimento superior, Ângela Ribeiro também estava no local e ouviu o estrondo.

“Quando eu ouvi esse chiado tão forte, achei que fosse uma panela de pressão que tinha explodido. Quando desci, chamei por ela, e não ouvi. Subi na escada do lado e quando fui para a pia lavar louça, desabou tudo. Eu entrei em pânico, fui escalando os escombros. Eu não sabia onde estava e fui acolhida pelas pessoas. Não estou acreditando nisso”, relatou Ângela para o jornal Bom Dia Paraná, da RPC, desta quarta-feira.

Detalhe mostra o botijão que pode ter explodido. Perícia vai apontar as causas.

A vizinhança chegou a pensar que a explosão teria ocorrido em um prédio. “A gente pensou que fosse uma coisa no prédio, pois chegou a tremer tudo. Todos saíram para fora para ver o que estava acontecendo e só percebemos que era do lado de fora quando vimos um carro com o sinal de alerta”, disse Wellington Santos.

A partir da explosão, os Bombeiros foram chamados e iniciaram o processo de busca de Josiane. A princípio, chamaram pelo nome e com não ouviram a resposta, foram em direção aos escombros. Após seis horas, encontraram o corpo da profissional de saúde. “Pode ter ocorrido o vazamento de gás que poderia ter levado a explosão. Isso provocou o colapso da estrutura’, comentou o capitão Rodrigo Kutianski.

A prefeitura de Curitiba informou que uma casa vizinha e uma escola municipal que fica na região também ficaram danificadas. A Polícia Científica irá realizar uma perícia para identificar as causas da explosão.

Buscas dos Bombeiros por sobreviventes durou seis horas, infelizmente uma mulher de 42 anos morreu.

Escola danificada

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, disse em seu perfil nas redes sociais que além de atingir as residências, a explosão chegou a atingiu Escola Municipal Umuarama na rua Frei Teófilo, tampém no bairro Capão Raso. “Há bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil e dirigentes da Educação na área. Todo apoio aos atingidos. Inclusive da Cosedi – Comissão de Edificações Danificadas, para avaliar possíveis demolições”, disse o prefeito ainda na noite de terça-feira.