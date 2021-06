A explosão em um barracão onde funcionava um estande de tiro deixou pelo menos quatro pessoas feridas em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde deste sábado (19).

O acidente ocorreu na Rua Jandaia, bairro Emiliano Perneta, perto das 13h. Segundo a Polícia Militar (PM), três das vítimas socorridas sofreram queimaduras graves e foram encaminhadas a hospitais de Curitiba, após o primeiro atendimento no local.

De acordo com informações do Portal G1, no barracão funciona um estande de tiro privado, onde estavam treinando as quatro pessoas feridas, duas delas policiais militares. A explosão teria sido causada por excesso de pólvora no estande.

Várias viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local, para prestar atendimento e investigar a explosão.