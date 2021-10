Galão de gasolina no local

Dois homens de 26 anos não resistiram aos ferimentos e morreram sábado (2), no Hospital Evangélico Mackeinze, em Curitiba, vítimas de uma explosão em uma churrasqueira em uma residência na rua Guaçuí, no bairro Sítio Cercado. Outras três pessoas seguem internadas, sendo uma em estado grave e outras duas com ferimentos moderados.

De acordo com o Resgate Voluntário Parceiros da Vida, que acompanhou o atendimento, moradores contaram que um galão com gasolina foi usado na churrasqueira e isso poderia ter causado a explosão.

Várias viaturas foram chamadas para transportar as vítimas. Uma sexta pessoa recusou atendimento no local.

