Um barulho muito grande, seguido por um tremor de terra assustou moradores da região do bairro Roça Grande, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil, conforme apurado pela reportagem, nenhum relato ou chamado relacionado ao ocorrido foi feito até agora, mas quem mora na região da Roça Grande, Jardim das Flores e Osasco garante que algo aconteceu.

“Cara, aqui no bairro tremeu tudo. Todo mundo sentiu. Em algumas regiões não. Eu estava almoçando e na hora que tremeu era 14h20 da tarde. Primeiro uma explosão, depois tremeu as coisas em casa. Foi muito rápido, mas todo mundo sentiu”, contou o empreendedor social Diego Saldanha, criador do projeto Ecobarreira e que recentemente foi reportagem na Tribuna ao inovar na venda de morangos em sinaleiros de Curitiba.

Diego postou sobre o ocorrido no Facebook e rapidamente vizinhos e amigos se pronunciaram. Um amigo de Diego lhe enviou um áudio “Aconteceu alguma coisa ai na tua casa também, piá? Aqui em casa tremeu tudo, homem. balançou a casa. Tava com a cerveja pela metade, joguei e sai correndo pra fora”, comentou Didi, amigo de Diego.

Mais gente se pronunciou nas redes sociais:

Na internet vizinhos comentaram o ocorrido. Há relatos de que a explosão foi sentida também em bairros de Curitiba, como o Santa Cândida.

No Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo não houve registro de nenhum terremoto ate as 15h30.

