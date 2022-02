Quatro assaltantes armados com fuzis roubaram, na madrugada deste sábado (26), uma agência bancária na cidade de Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. Testemunhas ouviram explosões de caixas eletrônicos e equipes da Polícia Militar (PM) entraram em confronto com os bandidos. Ninguém saiu ferido na ação e o valor levado não foi informado.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, uma equipe policial foi informada que dentro do banco Bradesco haviam quatro pessoas armadas de fuzis e que estavam manuseando artefatos explosivos. Ao escutar algumas explosões, os policias da cidade solicitaram apoio da cidade de Campo do Tenente e de Piên, deixando a viatura nas proximidades do banco e se dirigiram a pé até os fundos da agência.

Foi com a chegada da equipe de Piên, que o confronto iniciou. A viatura recebeu dois disparos na porta lateral do condutor, sem atingir os policiais.

Viatura foi atingida por disparos no confronto com os marginais. Foto: Reprodução.

Troca de tiros na estrada

Na fuga pela PR-511, uma estrada rural de Contenda, outros policiais trocaram tiros com os bandidos. Os ladrões utilizaram quatro veículos, sendo que três veículos esportivos (SUV) e uma caminhonete. Acredita-se que 10 pessoas estariam envolvidas na atividade. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar esteve na agência bancária para desarmar os explosivos.

Desde 2016, a população de Quitandinha tem visto cenas de terror na cidade. Ano passado, a mesma agência teve caixas eletrônicos efetados com explosões.