Cinco cidades da região de Curitiba terão uma madrugada de quinta-feira (24) agitada por conta de um treinamento da Polícia Militar (PMPR) contra assaltos a banco. Os exercícios simulados serão com explosões, tiros de festim e movimentação de equipes e viaturas com o objetivo de preparação para possíveis ataques de grupos de criminosos que vem sendo chamados de “novo cangaço”. Segundo a PMPR, não haverá risco para a população, mas a orientação é para que se evite circular nas proximidades das áreas do treinamento.

Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Piraquara e Pinhais estarão com as ações comandadas pelo 29.º Batalhão da Polícia Militar. Os trabalhos estão programados para começar ainda nesta quarta-feira (22), às 22h, e avançar pela madrugada de quinta.

Os locais de referência para a população são o entorno no Batalhão, Hospital Angelina Caron e empresa Enaex. Conforme orienta a PM, a população não precisa se assustar com a movimentação policial.

Já em Colombo, o treinamento será feito pelo 22.º Batalhão. A a ação será no Centro, na madrugada de quinta, por volta das 4h. Na hora do treinamento, segundo a PM, haverá profissionais disfarçados de criminosos, os quais simularão roubo em alguma agência bancária. As equipes policiais vão treinar as medidas de resposta e procedimentos a serem adotados em caso de ocorrência que necessite do acionamento do Plano de Defesa Territorial, referentes aos crimes contra o sistema financeiro.

“Embora o exercício não gere nenhum risco à população, a Polícia Militar orienta para que neste dia evitem a circulação nas proximidades desses locais e não tomem nenhum tipo de ação que possa interferir no exercício”, informa a PM.

O objetivo do exercício é orientar os profissionais de segurança pública sobre como agir em situações como essas e dar uma resposta imediata.