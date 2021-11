Viajar é um grande hobby para muitas pessoas. Em muitos casos, um estilo de vida, como para os campistas e caravanistas, que colocam o pé na estrada sempre em busca de conhecer novos lugares e fazer novas amizades. A pandemia da covid-19 pediu o isolamento social e freou os deslocamentos, mas o avanço da vacinação está permitindo a normalização de muitas atividades, o que inclui as viagens.

Para celebrar a volta da cultura estradeira, dois grandes eventos serão realizados em Pinhais, na Grande Curitiba, no início do mês de dezembro: a 5ª Expo Motorhome, que acontece de 9 a 12 de dezembro, no Expotrade Pinhais, e a ExpoCamping, de 3 de 12 dezembro, que contará com cerca de 600 motorhomes acampando em uma estrutura localizada próxima ao Expotrade. A expectativa é de contar com 10 mil participantes em ambos os eventos.

Criada em 2016 por Alexandre Rodolfo Boff, a Expo Motorhome tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos setores do campismo e do caravanismo, através do incentivo de empresas que fabricam e comercializam motorhomes e das fornecedoras de insumos – peças e acessórios, eletrodomésticos, móveis, equipamentos elétricos, hidráulicos, entre outros.

Áreas como turismo, comércio, energia e tecnologia também são movimentadas pelo campismo. O evento também busca incentivar novos entusiastas a aderirem ao campismo e caravanismo, difundindo a cultura e filosofia desse estilo de vida que tem crescido cada vez mais no Brasil.

“Esperamos dois anos para realizar a feira em Pinhais, por isso, a expectativa é enorme. Com certeza, teremos um grande evento. Nossa intenção é fazer com que o mercado nacional de motorhome cresça. Queremos mostrar o amadurecimento do setor e ampliar a geração de negócios. Os artistas da nossa festa são os empresários do setor”, destaca Boff, diretor-presidente da Expo Motorhome.

“Será uma exposição diferenciada, com participação internacional também, teremos visitantes de fora do país. Mas a feira não é só do motorhome. É para quem tem barraca, gosta de acampar. Estamos abertos a receber todos que gostam de viajar”, completa.

Expo Motorhome e Expo Camping agitam apaixonados por estradas e acampamento na Grande Curitiba. Foto: Divulgação

As três primeiras edições do evento foram realizadas em Novo Hamburgo (RS), passando depois para a cidade de Canela (RS), em 2019. A quinta edição estava programada para Pinhais, em 2020, mas foi adiada para este ano devido à pandemia.

“A Expo Motorhome é uma grande família. Chegar à região de Curitiba é estratégico e vai permitir que mais pessoas possam ter acesso ao campismo e caravanismo, que é o turismo sobre rodas. Curitiba e Região Metropolitana têm uma visibilidade muito forte no mundo, Espero que toda essa localização geográfica nos ajude a fazer o evento crescer. A feira é nossa”, confirma Boff, que agradece o apoio da Prefeitura de Pinhais, Paraná Turismo, Paraná Previdência, Grupo Estradeiros do Paraná, Ministério do Turismo, Anacamp, os portais Macamp, Revista de Campista e Sobre Rodas, além de todos os grupos de campismo e caravanismo do país, para a realização dos eventos.

A 5ª Expo Motorhome já tem 77 estandes comercializados. Os ingressos do evento e os pacotes de hospedagem da Expo Camping já estão sendo vendidos no endereço http://expomotorhome.com/ingressos.html. O lançamento oficial dos eventos acontecerá no dia 19 de novembro, em Campo Largo, no espaço do No Sol Camping.

Serviço

5ª Expo Motorhome

Local: Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10.454 – Vila Amelia – Pinhais)

Data: 9 a 12 de dezembro.

Ingressos: http://expomotorhome.com/ingressos.html

Informações: http://expomotorhome.com/

Expo Camping

Local: Terreno localizado entre as ruas Transpalmital, Salgado Filho e Jacarezinho, em Pinhais.

Data: 3 a 12 de dezembro.

Venda de pacotes: http://expomotorhome.com/ingressos.html