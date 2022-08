Todo ano, entre os dias 21 e 28 de Agosto, acontece a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Uma exposição organizada pela Federação das APAEs do Estado do Paraná (FEAPAES/PR) e pela Federação Estadual Instituições de Reabilitação do Paraná (FEBIEX/PR) mostram o valoroso trabalho em prol da Pessoa com Deficiência (PCD), bem como os trabalhos desenvolvidos pelos atendidos.

O evento, além de trazer a união, prestigia o protagonismo da Pessoa com Deficiência. Sua realização acontece no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEPE) das 9 às 17 horas.

+ Leia mais: Moradores de bairro de Curitiba ficam sem luz após queda de árvore; trânsito complicou

A Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe) estará presente em todos os dias da exposição. “Nossa Escola Ecumênica existe em Curitiba desde 1973, e desde então, a instituição cresceu e hoje oferece, além do ensino, a saúde para os estudantes, proporcionando fisioterapia, terapia educacional, nutrição, atendimento psicológico e entre outros serviços”, diz a instituição.

Além disso, a Fepe traz um programa individual único para cada aluno, buscando trazer a felicidade, a educação, qualidade de vida e o protagonismo de cada um dos 320 estudantes. E para esta exposição, a Fepe, além de estar presente com sua equipe da escola, também conta com a presença de alunos, contribuindo com o trabalho.

Para os dias deste evento, a Fepe preparou alguns materiais para apresentação, todos disponíveis no local. São banner, seguindo os padrões do evento, mas desenvolvido pela instituição; uma exposição única em vídeo (além de fotos de atividades em determinados momentos), ela será feita com a presença e 4 teleprompters, que trarão uma visão atraente da produção, mas principalmente com o significado de representar a importância de sempre olharmos por todos os ângulos o que sentem cada um de nossos alunos, em prol de cuida-los da melhor forma.

+ Veja mais: Engorda da praia de Matinhos será retomada em novo trecho de balneário

No vídeo, apresentamos nossa instituição e nossas histórias e conquistas. Disponibilizamos também um acrílico em forma de Pé, produzido numa impressora 3D, que simboliza o Teste do Pezinho, que é de responsabilidade da Fepe para todo o Paraná desde 1987.