Um ambiente de filme que deixa qualquer pessoa com a imaginação nas alturas. Esteiras e tonéis com chocolate, tubetes, pão de mel, bolachas e tudo isso, em um espaço familiar e paranaense. A Barion, com 62 anos de fundação, produz em sua fábrica em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, quase 80 itens, cerca de 400 toneladas/mês, que levam o nome da família do Paraná para inúmeros lugares do Brasil.

Atualmente, a gestão é realizada pela terceira geração dos Barions. O avô e fundador Ricardo faleceu na década de 1990, os filhos Ricardo Junior, Roberto e Rommel acompanham mais a distância o funcionamento da fábrica que é gerido pelos irmãos Fernanda, Alexandre e o primo Leonardo.

“É um orgulho estar aqui e pela criação do vô, do pai e tios, que até hoje estão no negócio. Eles transferem conhecimento, responsabilidade e paixão pelo produto e negócio. Aprendemos desde cedo que levamos felicidade para a casa das pessoas. Essa é nossa premissa e princípio: gerar alegria na Barion”, explicou Alexandre, 34 anos, diretor de operações.

O início dessa história de sucesso começou de maneira simples, na década de 1960. Vindo de Marília, interior de São Paulo, Ricardo Barion chegou em Curitiba com o objetivo de montar uma distribuidora de doce. Alugou uma loja no Centro, onde 1/3 do espaço era destinado ao quarto onde ele vivia. Na época, a família trabalhava vendendo doces, biscoitos, confeitos e similares.

“Aprendemos desde cedo que levamos felicidade para a casa das pessoas”, explicou Alexandre Barion para a Tribuna. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Em 1971, a empresa passou a fazer seus próprios produtos. Nesse período, ocorreu a especialização principalmente na produção de chocolates e ovos de Páscoa. Sete anos depois, a família decidiu lançar o pão de mel, produzido a partir de uma receita passada de geração para geração, vinda da bisavó Barion. A partir do pão de mel, a Barion ganhou notoriedade nacional, pois foi a primeira a distribuir o doce no Brasil.

“A receita tem seus segredos, mas parte do princípio que precisa ter ingrediente de verdade. Cravo, mel e canela. Apesar de ter açúcar, não pode ser nocivo à saúde. A gente não abre mão da qualidade na especiaria”, reforçou Alexandre.

Kasketes, Tubetes, Nut Cream e Barrinhas de chocolate estão entre os destaques da fábrica da Barion. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Sucesso da Barion no Brasil

Com os olhares atentos do mercado, a Barion lançou em 1980 a produção dos dos famosos Tubetes®, os primeiros rolinhos de wafer de todo o país e ovos de Páscoa. O sucesso foi tão grande que em três anos a Barion alcançou o 3ª lugar entre as grandes empresas de chocolate no Brasil.

Em 1996, já com a marca estabelecida e consagrada, foi necessária uma nova mudança para o local onde a fábrica se encontra atualmente. Com instalações mais modernas e com melhores condições de crescimento, o local possui mais de 40.000m², sendo 10.000m² de área construída.

Fábrica tem quase 80 itens, cerca de 400 toneladas/mês. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

“Essa questão de maquinário tem sempre os dois lados. É preciso modernizar, mas temos equipamentos antigos que faz a linha do chocolate. O processo é semelhante ao que era feito no passado, pois o trato não se alterou. Produzimos 400 toneladas/mês na fábrica com 80 itens, desde tubetes, bolachas, barras de chocolate, casquinhas de sorvetes, creme de avelã e tantos outros”, explicou o diretor de operações. São três turnos de segunda a sexta, ou seja, 24 horas de produção, com cada dia tendo uma programação diferente do outro.

Pandemia e vendas online

A Páscoa de 2020 foi um período complicado para as empresas do ramo de doces. Vale lembrar que nesse período, o consumo aumenta consideravelmente no país, sendo que a produção começa a ser realizada em novembro e dezembro. A Barion emprega mais 150 funcionários para conseguir alcançar a meta de produção para a Páscoa.

“Empregamos de 300 a 320 funcionários e naquele momento foi complicado. O chocolate é muito do impulso, a pessoa precisa ver o doce. Foram mudanças que tivemos que fazer e está dando certo com o comércio virtual. Estamos alcançando lugares que antes não chegávamos”, afirmou Alexandre.

Empresa vende, em sua loja da fábrica, produtos com desconto se comparado com outras lojas. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Rola um descontinho?

Uma das vantagens da Barion em relação a concorrência é que a loja física está ao lado da fábrica. O produto já sai da fábrica para as prateleiras, com um bom desconto se comparados às outras lojas. O preço lá na loja pode ser até 20% menor que em outros estabelecimentos.

“Aqui você vai encontrar o guarda-chuva com bala de goma, algo da infância. É uma alternativa interessante para o varejista que utiliza muito os produtos na nossa linha. O varejo representa 50% das nossas vendas”, completou Alexandre.

Serviço Loja da Barion

A loja está localizada na Rua Carmen Zanon, 1736, no bairro Colônia Faria, em Colombo.