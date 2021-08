A fabricação de chocolates para a Páscoa é uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. Isso mesmo, ainda estamos em agosto de 2021, mas a contratação de profissionais para atender a demanda da Páscoa de 2022 começa agora em setembro.

Em Curitiba, 500 vagas para trabalho temporário na área de manufatura de chocolates, com oportunidade de efetivação, foram abertas pela Mondelēz International, empresa dona das marcas Lacta, Trident, Halls, Club Social, Bis, Oreo e Tang e que possui na capital paranaense sua maior fábrica de chocolates, gomas, balas e bebidas em pó.

Como participar

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas de trabalho temporário como auxiliar de produção para a Páscoa de 2022 devem acessar este site para fazer a inscrição.

Os candidatos precisam ter ensino médio completo. As vagas oferecidas são para turnos alternados, e segundo a empresa, oferecem benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, refeição no local, vale alimentação, vale transporte, convênio farmácia, estacionamento e seguro de vida. O valor dos salários não foi divulgado.

Após a contratação temporária, de acordo com a companhia, os profissionais vão auxiliar no processo de fabricação e embalagem de produtos, prestando suporte ao Operador e Monitor no abastecimento da linha, coleta de amostras, controle de processo, pesagem, laminação e embalagem de produtos, encaixotamento, paletização, transporte e armazenagem de materiais, reprocessos e produtos acabados dentro da área.

Temporário pode virar emprego permanente

Segundo dados da Associação Brasileira de Trabalhos Temporários em 2020, o trabalho temporário cresceu 34,8% em relação ao ano anterior, gerando 2.002.920 vagas frente às 1.485.877 de 2019. Além disso, muitos temporários são convertidos em empregados permanentes, uma contribuição importante para geração de empregos no país e desenvolvimento de carreiras. Em fevereiro de 2021, por exemplo, foram preenchidas 301.460 vagas temporárias, e destas, 66.321 foram convertidas em empregos permanentes.

Linha de produção de chocolates da Mondelez em Curitiba. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Mondelēz no Brasil

A fabricante de snacks Mondelēz International, Inc. está presente em 150 países. Com receita líquida de aproximadamente US$27 bilhões em 2020, a Mondelēz International tem em seu portfólio marcas como Lacta, Bis, Oreo, Club Social, Tang, Clight, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz Brasil é o quarto maior mercado da companhia do mundo e está presente em mais de 600 mil pontos de venda em todo o território nacional.

No Brasil, a operação da Mondelēz conta com oito mil colaboradores e 2 parques industriais, um em Vitória do Santo Antão (PE) e outro em Curitiba (PR), que abriga a maior fábrica de chocolates da companhia no mundo e exporta para 11 países. Saiba mais sobre a empresa em www.facebook.com/mondelezinternational/.

