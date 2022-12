A Sumitomo Rubber do Brasil, detentora da marca Dunlop no país, fornecerá os pneus do novo Pulse Abarth, lançamento do grupo Stellantis, que escolheu o modelo SP Sport Maxx 050+ na medida 215/50R17 91V. O pneu é fabricado na unidade de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

A parceria faz parte do projeto de expansão no mercado nacional da Dunlop, marca que pertence ao grupo Sumitomo, que busca ampliar o fornecimento de pneus como equipamento original para as principais montadoras do Brasil.

O SP Sport Maxx 050+, desenvolvido para atender veículos de passeio e SUVs premium, traz o DNA de esportividade requerido pela marca. O SP Sport Maxx 050+ proporciona um excelente desempenho tanto em superfícies secas quanto em pistas molhadas, garantindo excelente poder de tração.

Graças ao desenho da banda de rodagem e compostos específicos, o modelo também garante melhor frenagem e máxima aderência em curvas, entregando toda a performance e esportividade necessárias para modelos Abarth.

“É com muita satisfação que anunciamos a ampliação da nossa linha SP Sport Maxx 050+, em parceria com a Stellantis, como único fornecedor dos pneus 215/50R17 para o Pulse Abarth, expandindo a presença da Dunlop no mercado brasileiro e em veículos de maior esportividade. Continuamos com o objetivo de atrelar tecnologias disruptivas ao desempenho de nossos produtos, sempre atentos à segurança do consumidor,” reforça o gerente de equipamento original da Dunlop, José Eduardo Romeiro.