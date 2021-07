A Sumimoto Rubber do Brasil anunciou, na terça-feira (27), investimento de R$ 1 bilhão em sua fábrica em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Com o novo aporte, a indústria deve aumentar sua capacidade de produção de pneus para veículos de carga e de passeio e gerar, até 2025, 300 novos empregos no estado.

A empresa japonesa é responsável pela fabricação de pneus das marcas Dunlop, Falken e Sumimoto. Desde que chegou ao Paraná, em 2013, a companhia já investiu R$ 1,6 bilhão na unidade da RMC.

Com esse novo aporte, que estrutura a empresa para uma crescente demanda de produtos, a Sumimoto deve dobrar a sua capacidade de produção de pneus para veículos de carga – das atuais mil unidades por dia, vai para mais de 2,2 mil unidades por dia até 2025. A produção de pneus para veículos de passeio deve crescer 28% até 2024, chegando a 23 mil unidades por dia.

“Este investimento no Brasil reforça o nosso compromisso com o país nestes 10 anos de operação em solo nacional. Acreditamos muito no potencial do mercado brasileiro e esperamos com isso consolidar ainda mais as nossas marcas junto ao consumidor brasileiro, oferecendo produtos que são referência em segurança e tecnologia”, disse em nota Yoshinori Wakitani, presidente da Sumitomo Rubber do Brasil.

