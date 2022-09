Acesso de moradores e turistas à nova faixa de areia (agora com 100 metros) da praia de Caiobá, em Matinhos, está liberado. Após cerca de um mês e meio (cerca de um mês antes do previsto), a dragagem realizada durante as Obras de Recuperação da Orla de Matinhos mudou o cenário local e após análises constatou-se que a areia já está estabilizada e as pessoas podem usufruir da praia normalmente.

A dragagem na praia de Caiobá teve início no dia 25 de junho e foi finalizada no dia 17 de julho em um trecho de 1,8 km de extensão (que compreende a altura do Canal da Avenida Paraná até o Pico de Matinhos), com o acréscimo de um milhão de metros cúbicos de areia.

Entretanto, as pessoas que querem aproveitar a praia devem ficar atentas à sinalização, pois mesmo com a areia liberada para uso público, outras obras seguem em andamento na região, o que impede o acesso à areia por toda a orla. Os acessos à praia estão restritos pelas obras de paisagismo que já iniciaram na orla e também pela construção do Espigão no Pico de Matinhos.

Engorda avança em balneários

Nos Balneários de Matinhos, moradores e visitantes também encontram acessos à praia interditados devido às obras de dragagem (a mesma que alargou a praia de Caiobá). A draga Galileo Galilei está atualmente no Balneário Riviera e já realizou o alargamento da faixa de areia em mais de 300 metros de extensão, desde o Balneário Flórida.

Ao todo, já foram depositados 200 mil metros cúbicos de areia nova neste trecho, o equivalente a 15 mil caminhões. A draga caminha sentido Pico de Matinhos, para promover a dragagem com cerca de 1,7 milhão de metros cúbicos de areia em 4,5 km, completando os 6,3 km previstos no Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, elaborado pelo Instituto Água e Terra (IAT) e executado pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública.

A dragagem deve ser finalizada no mês de novembro e a liberação da praia para uso público ocorre somente após a estabilização da areia, de acordo com os estudos técnicos.

Engorda da orla

A obra abrange uma série de intervenções, entre engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, obras em canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem, e revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas. Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias. O investimento é de R$314,9 milhões em um trecho de 6,3 km de extensão (da praia de Caiobá até o balneário Flórida).