A pista lateral da Linha Verde Norte (BR-476) recebeu nova camada asfáltica em um trecho de aproximadamente 350 metros, a partir da altura da Loja Balaroti, sentido Pinheirinho, para permitir que os motoristas voltem a usar as duas faixas da via. Para minimizar impactos e garantir a segurança no trânsito na região do Trevo do Atuba, local que recebe as obras do Lote 4.1 da Linha Verde Norte, a prefeitura de Curitiba está coordenando obras emergenciais no local, enquanto não sai a licitação para contratação de nova empresa para tocar as obras no trecho.

A requalificação do asfalto, executada após o alargamento da pista, começou na última quinta-feira (24) e foi concluída na tarde desta sexta (25). Na sequência a Superintendência de Trânsito (Setran) fará a sinalização da via.

Com a liberação das faixas no local, a prefeitura pretende minimizar o afunilamento ocasionado pelo fluxo intenso de veículos vindos da BR-116, de Colombo ou do acesso pela Rua Mascarenhas de Moraes.

Segundo a prefeitura, uma das faixas da via precisou ficar interditada temporiamente ao trânsito em função da construção do viaduto da Linha Verde. Liberada aos motoristas, a faixa adicional neste trecho da Linha Verde vai ajudar a reduzir o congestionamento.

Licitação

A Prefeitura de Curitiba rescindiu o contrato com o consórcio responsável pelas obras do Lote 4.1 da Linha Verde Norte, que compreende o trecho entre a Estação Solar e Estação Atuba, devido ao não cumprimento do contrato por parte do consórcio. Um novo edital de licitação de obra será lançado nas próximas semanas.