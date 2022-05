Começam na próxima terça-feira (10), pelas regionais Boa Vista, Cajuru, Portão, Matriz e Santa Felicidade, as reuniões presenciais do programa de consultas públicas Fala Curitiba. Nos encontros, sempre realizados às 19h, o cidadão pode apontar as prioridades para a sua região em grupos temáticos, de acordo com as políticas públicas apresentadas.

Os primeiros bairros atendidos são Abranches, Taboão, Cajuru, Vila Izabel, Rebouças, Prado Velho, Santa Felicidade, Lamenha Pequena e Butiatuvinha. Confira a programação completa abaixo. Serão 52 reuniões até o fim do mês, para ouvir os moradores dos 75 bairros da cidade. As reuniões são à noipara facilitar a participaração dos trabalhadores.

Os encontros presenciais não eram realizados desde 2019, em função da pandemia da covid-19. Os últimos dois anos – 2020 e 2021 – tiveram consultas via internet e preenchimento de formulários.

“Agora, queremos voltar a ter contato mais próximo com os curitibanos e incentivar a participação de todos”, diz o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Matschinske, responsável pela gestão do programa Fala Curitiba.

O sistema de condução das reuniões é igual em todos os bairros, iniciando com uma apresentação do programa, seguido de explicação das demandas solicitadas e executadas, a formação dos grupos temáticos de discussão e por fim a apresentação das três demandas sugeridas para cada tema priorizado.

“Esse é o momento de trazer as demandas da comunidade e nossas equipes estarão preparadas”, reforçou a diretora do Imap, Adriane dos Santos.

Nas reuniões, será possível discutir e detalhar o que vem sendo demandado nos formulários e na internet. Juntas, as sugestões das reuniões, as indicadas nos formulários e pela internet resultarão nas propostas coletivas.

Em seguida, os temas serão encaminhados para validação técnica e jurídica para seguirem para a votação final das 100 prioridades para a composição da Lei Orçamentária Anual LOA no mês de julho.

Etapas

As reuniões acontecem na segunda etapa do programa. A primeira, já finalizada nos meses de março e abril, tinha como objetivo a determinação das prioridades do município para o ano seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Este ano, a população contou, além da internet, pelo fala.curitiba.pr.gov.br, com pontos itinerantes para participar da consulta.

A consulta pública para a LDO 2023 esteve aberta entre os dias 7 e 31 de março, com a contribuição de 6,4 mil cidadãos, em 7,2 mil participações com o credenciamento de mais de 34 mil indicações. Os participantes das dez regionais indicaram priorizar investimentos em Assistência Social, Obras Públicas, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, conforme gráfico abaixo que apresenta o número total de indicações nos temas de cada política pública.

Desde o dia 11 de abril, a população vem participando da segunda etapa do Fala Curitiba, que consiste na sugestão das prioridades que serão atendidas pela Lei Orçamentária Anual (LOA). Também há equipes em diversos pontos da cidade para o preenchimento dos formulários até o final de maio.

Primeira Infância

Quem for às reuniões nos bairros também vai poder contribuir com sugestões para o Plano Municipal pela Primeira Infância de Curitiba, que tem como objetivo a proteção aos direitos das crianças na primeira infância (até os 6 anos de idade).

Entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo, superação de desigualdades educacionais, formação para o trabalho e a cidadania. As ações estão alinhadas ao Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257).

Programação

Data: terça-feira (10/5)

Horário: 19h

REGIONAL BOA VISTA

Bairros: Abranches/Taboão

Local: Escola Municipal Tanira Regina Schmidt – R. Victor Kotovis,162

REGIONAL CAJURU

Bairro: Cajuru

Local: Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Vila Izabel

Local: Paróquia Santa Isabel – R. Prof. Ulisses Vieira, 621

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Rebouças/Prado Velho

Local: Escola Municipal Vila Torres – R. Chile, 836

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Bairros: Santa Felicidade/ Lamenha Pequena/ Butiatuvinha

Local: Rua da Cidadania de Santa Felicidade – R. Santa Bertila Boscardin, 213 – Auditório 1

Data: 11 de maio (quarta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Água Verde

Local: Escola Municipal São Luiz – R. Silveira Peixoto, 54

Data: 12 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BOA VISTA

Bairro: Pilarzinho

Local: Paróquia São Marcos – R. Roberto Gava,310

REGIONAL CAJURU

Bairro: Uberaba

Local: Paróquia São Paulo Apóstolo – R. Padre Júlio Saavedra, 170

REGIONAL PINHEIRINHO

Bairro: Novo Mundo

Local: Colégio Estadual Yvone Pimentel – R. Sebastião Malucelli, 1312

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Seminário

Local: Paróquia Nossa Sra. Aparecida – Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Cristo Rei/ Jardim Botânico

Local: Igreja Nossa Sra. de Lourdes – Praça Itália, 183

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Bairros: São Braz / Santo Inácio / Orleans

Local: Sociedade São Braz – R. Antônio Escorsin 1.869

Data: 17 de maio (terça-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BOQUEIRÃO

Bairro: Boqueirão

Local: Auditório da Rua da Cidadania – Av Marechal Floriano Peixoto, 8.430

REGIONAL BOA VISTA

Bairro: Atuba

Local: Escola Municipal Erasmo Pilotto – R. Rio Japurá, 648

REGIONAL CIC

Bairro: Nossa Senhora da Luz

Local: Teatro da Vila – R. Davi Xavier Da Silva, 451

REGIONAL CAJURU

Bairro: Capão da Imbuia

Local: Santuário de Nossa Sra. de Fátima – R. Antônio Simm, 821

REGIONAL PINHEIRINHO

Bairros: Fanny/ Lindóia

Local: Colégio Estadual Newton Ferreira da Costa – R. Américo Vespúcio, 745

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Guaíra

Local: Paróquia São Cristóvão – R. Paraíba, 2709

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Centro / São Francisco

Local: Auditório da Regional – Praça Rui Barbosa, 101

Data: 18 de maio (quarta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Parolin

Local: EM Prof. Nansyr Cecato Cavichiolo – R. Francisco Parolin, 930

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Batel / Bigorrilho / Mercês

Local: Igreja Batista – Al. Princesa Izabel, 2511 – Anexo 2

Data: 19 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BAIRRO NOVO

Bairro: Sítio Cercado

Local: Rua da Cidadania Bairro Novo – R. Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL BOQUEIRÃO

Bairro: Hauer

Local: Esic – Business & Marketing School – R. Padre Dehon, 814

REGIONAL BOA VISTA

Bairro: Santa Cândida

Local: Salão Paróquia Santa Cândida – R. Theodoro Makiolka

REGIONAL CIC

Bairro: Vitória Régia

Local: Escola Municipal Álvaro Borges – R. Oswaldo Baggio, 300

REGIONAL TATUQUARA

Bairro: Campo de Santana

Local: Paróquia Santana – Estr. Delegado Bruno De Almeida, 2565

REGIONAL CAJURU

Bairro: Guabirotuba

Local: Paróquia Imaculada Conceição – R. Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244

REGIONAL PINHEIRINHO

Bairro: Capão Raso

Local: Igreja da Anunciação R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 377

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Fazendinha

Local: Paróquia Santa Amélia – R. Alcir Martins Bastos, 510

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Jardim Social / Alto Da XV

Local: Colégio Estadual Amâncio Moro – R. Washington Luiz, 620

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Bairros: Campina Do Siqueira / Mossunguê / Campo Comprido Norte

Local: Paróquia São José Trabalhador – R. Major Heitor Guimarães, 1.526

Data: 20 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BOA VISTA

Bairro: Bairro Alto

Local: Paróquia Maria Mãe da Igreja – R. Antônio Cândido Cavalin

Data: 23 de maio (segunda-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BOA VISTA

Bairros: Boa Vista Barreirinha / Cachoeira

Local: Associação Beneficente dos Moradores de Barreirinha (Abembar) – R. Santa Gema Galgani

Data: 24 de maio (terça-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BAIRRO NOVO

Bairro: Ganchinho

Local: Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto – R. Lúcio De Oliveira Lara, 75

REGIONAL BOQUEIRÃO

Bairro: Alto Boqueirão

Local: Escola Municipal Maria Augusta Jouve – R. Pastor Antonio Polito, 1171

REGIONAL BOA VISTA

Bairros: Tingui/ Bacacheri

Local: Escola Municipal Eny Caldeira – R Guilherme Ihlenfeldt, 245

REGIONAL CAJURU

Bairro: Cajuru

Local: Igreja Rosário de Belém – R. Amador Bueno, 627

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Santa Quitéria

Local: CMEI Nice Braga – R. Bocaiúva, 351

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Alto da Glória / Centro Cívico / Bom Retiro

Local: Igreja Santo Agostinho – R. Eurípedes Garcez do Nascimento, 1.035

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Bairros: Cascatinha / São João / Vista Alegre

Local: Paróquia Santa Margarida – R. José do Valle, 1.160

REGIONAL TATUQUARA

Bairro: Tatuquara

Local: Rua da Cidadania do Tatuquara – R. Olivardo Konoroski Bueno, 100

Data: 25 de maio (quarta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL CIC

Bairro: Caiuá

Local: Clube da Gente – R. Hilda Cadilhe de Oliveira, 700

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Portão

Local: Paróquia do Senhor Bom Jesus do Portão (Igreja Nova) – R. João Bettega, 206

Data: 26 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

REGIONAL BAIRRO NOVO

Bairro: Umbará

Local: Capela São Sebastião – R. Nicola Pellanda, 8.025

REGIONAL BOQUEIRÃO

Bairro: Xaxim

Local: Escola Municipal Francisco Derosso – R. Francisco Derosso, 905

REGIONAL BOA VISTA

Bairros: Boa Vista/ São Lourenço

Local: Colégio Estadual Ermelino de Leão – R N. Sra. de Nazaré, 900

REGIONAL CIC

Bairro: Vila Sandra

Local: Escola Municipal Heitor Alencar Furtado – R. Robert Redzimski, 150

REGIONAL CAJURU

Bairro: Jardim das Américas

Local: Igreja dos Mórmons – R. Francisco Castellano, 365

REGIONAL PINHEIRINHO

Bairro: Pinheirinho

Local: CTG – BR-116, 19.439

REGIONAL PORTÃO

Bairro: Campo Comprido

Local: Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo – R. José Gonçalves Júnior, 140

REGIONAL MATRIZ

Bairros: Cabral / Ahú / Hugo Lange/ Juvevê

Local: Asilo São Vicente de Paula – R. São Vicente, 100

REGIONAL TATUQUARA

Bairro: Caximba

Local: Igreja São João Batista – Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8.031