Os veículos itinerantes e as equipes do Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura, continuam nas ruas, até o final do mês de maio, para registrar as sugestões dos moradores para a Lei Orçamentária Anual (LOA). Serão percorridos 110 pontos em todas as dez regionais da cidade.

A iniciativa foi considerada genial pelo servidor público Júlio Antônio Sabbag, que encontrou uma equipe do Fala Curitiba na saída de um supermercado da capital. Entre as compras e a espera pelo carro de aplicativo para voltar para casa, ele teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre o orçamento da capital.

+ Saiba mais: É o fim? Estações-tubo devem ou não ser remodeladas em Curitiba? Vote na enquete!

“Além de aproximar a população da administração pública, esse tipo de iniciativa dá a oportunidade ao cidadão de pensar mais no seu bairro e, até mesmo, ver como ele está bacana”, disse Sabbag.

Pensar no bairro e demandar o poder público já são hábitos da telefonista aposentada Jarina de Almeida, que chegou em Curitiba, vinda de São Paulo, há 22 anos. A participação no Fala Curitiba, no entanto, aconteceu pela primeira vez. “Sigo políticos (nas redes sociais) e dou as minhas sugestões. Acho muito bom que as equipes deste programa vão a vários pontos e locais mais distantes”, reconheceu.

O também aposentado Lindemar José Anziliero, natural do Rio Grande do Sul, já conhecia o Fala Curitiba, mas nunca havia participado. Para ele, levar as consultas para os locais onde as pessoas estão foi uma boa ideia.

Formas de participação

O presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Matschinske, reforça que, além da participação presencial nos módulos itinerantes, as pessoas podem responder à consulta pública pela internet, no endereço fala.curitiba.pr.gov.br.

“Este ano também vamos retomar as reuniões presenciais, que foram interrompidas em função da pandemia da covid-19, a partir do mês de maio”, avisou.

+ Veja mais: INSS paga 13º e aposentadoria a partir desta segunda; saiba datas e como consultar valor

Esta fase é aberta a todos. Quem participou da etapa da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023) e mesmo os que não participaram estão convidados a indicar, de forma detalhada, as prioridades, o que deve entrar no orçamento de 2023. A LOA e a LDO são legislações diferentes. Por isso, as consultas públicas precisam ser feitas separadamente

Como funciona

Nos formulários preenchidos presencialmente, são 63 subtemas distribuídos entre as 16 políticas públicas. O curitibano também pode detalhar por escrito, no espaço em branco do formulário, o que quer para a cidade. Pela internet, o formulário é ainda mais completo e detalhado. Todas as contribuições serão tabuladas por bairro e por regional.

Após dois anos de interrupção, na edição do Fala Curitiba 2022, haverá reuniões presenciais em diferentes locais da cidade. Elas começam no dia 10 de maio e se estenderão até o dia 26. Nas reuniões será possível discutir e detalhar o que vem sendo demandado nos formulários e na internet. Juntas, as sugestões das reuniões, as indicadas nos formulários e pela internet resultarão nas propostas coletivas.

Exemplo de governança

O Fala Curitiba é um programa de consultas públicas que permite ao cidadão participar da escolha das prioridades para a cidade de Curitiba para compor o orçamento no ano seguinte.

+ Marketing de Valor: Porque o meu E-commerce não decola?

Criado em 2017, foi selecionado, em 2018, pela comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) como exemplo local de governança alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11, que trata de “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. De 2017 a 2021, a população elegeu 300 ações prioritárias.

Onde participar do Fala Curitiba

25/4 – Segunda-feira

REGIONAL BAIRRO NOVO

Manhã: Rua Nicola Pellanda, 5.000 (em frente à Paróquia São Pedro) – Umbará

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Posto de Gasolina Ipiranga – Rua Erasto Gaetner, esquina com Rua Estados Unidos – Bacacheri

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Rua João Reffo, 1.335 (em frente ao Supermercado Mariano) – Santa Felicidade

REGIONAL TATUQUARA

Tarde: Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 (próximo à Escola Municipal Dona Pompilia e à Unidade de Saúde Moradias da Ordem) – Tatuquara

26/4 – Terça-feira

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Centro de Esporte e Lazer Arthur Bernardes – Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 850 – Vila Izabel

REGIONAL PINHEIRINHO

Manhã: Pracinha do Novo Mundo – Av. República Argentina, 123 – Novo Mundo

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Alto da XV Mall (Antigo Polloshop) – Rua Camões, 601 – Alto da XV

REGIONAL CIC

Tarde: Rua Eduardo Nadolny, 881 (em frente à Farmácia Desconto Fácil) – Moradias Vitória Régia

27/4 – Quarta-feira

REGIONAL CAJURU

Manhã: Praça Mansueden dos Santos Prudente – Rua Osmário de Lima, 175 – Capão da Imbuia

REGIONAL BOQUEIRÃO

Manhã: Praça 1º de Maio (Nelson Saternaski Monteiro) – Rua 1º de Maio, esquina com Rua José Osires Baglioli – Xaxim

REGIONAL BAIRRO NOVO

Tarde: Unidade de Saúde Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Unidade de Saúde Tarumã – Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

28/4 – Quinta-feira

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Av. Vereador Toaldo Túlio, 3.910 (em frente à Multiloja) – São Braz

REGIONAL TATUQUARA

Manhã: Parque Yberê – Rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho, 800 – Campo de Santana

REGIONAL PORTÃO

Tarde: Unidade de Saúde Santos Andrade – Rua Nelson Ferreira da Luz, 145 – Campo Comprido

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Sacolão Popular – Av. Brasília, 6.212/5.547 – Novo Mundo

29/4 – Sexta-feira

REGIONAL CIC

Manhã: Armazém da Familia Sabará – Rua Antônio Pastre, 431 (em frente à Hiperfarma) – Sabará

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – Praça Tiradentes – Centro

REGIONAL CAJURU

Tarde: Supermercado Total – Rua João Tobias de Paiva Netto, 1.553 – Cajuru/Acrópole

REGIONAL BOQUEIRÃO

Tarde: Praça Alfredo Hauer – Rua Padre Dehon, esquina com Rua Frei Henrique de Coimbra – Hauer

2/5 – Segunda-feira

REGIONAL BAIRRO NOVO

Manhã: Estação Tubo Osternack – Rua Guaçuí, esquina com Rua Eduardo Pinto da Rocha – Ganchinho

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Centro Comercial Casa China –Rua Alberico Flores Bueno, esquina com Rua Rio Pelotas – Atuba

REGIONAL TATUQUARA

Tarde: Rua Francisca Beralde Paolini, esquina com Rua do Comércio – Caximba

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Praça Saturno – Rua Capitão Domingos Castellano, 150 – Santo Inácio

3/5 – Terça-feira

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Cartório Santa Quitéria – Av. Nossa Senhora Aparecida, 305 – Seminário

REGIONAL PINHEIRINHO

Manhã: Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Shopping Novo Batel – Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel

REGIONAL CIC

Tarde: Terminal Caiuá (em frente à Revistaria Caiuá) – Rua Raul Pompéia, esquina com Rua Ludovico Kaminski – Caiuá

4/5 – Quarta-feira

REGIONAL BOQUEIRÃO

Manhã: Rua da Cidadania Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão

REGIONAL CAJURU

Manhã: Ipumirim Materiais de Construção – Av. Senador Salgado Filho, 5.833 – Uberaba

REGIONAL BAIRRO NOVO

Tarde: Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.560 (em frente à Escola Municipal Professora Augusta Glück Ribas) – Sítio Cercado

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Cruz do Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério, esquina com Rua Raposo Tavares – Pilarzinho

5/5 – Quinta-feira

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Praça Bento Munhoz da Rocha Neto – Av. Presidente Kennedy, 2.195 – Guaíra

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Rua Professor João Falarz, 852 (em frente à Lotérica) – Orleans

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Rua Maestro Francisco Antonelo, 2364 – Fanny

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Pizzaria Altas Horas – Rua Padre Anchieta, 2.443 – Bigorrilho

6/5 – Sexta-feira

REGIONAL CIC

Manhã: Escola Municipal Maria do Carmo Martins – Rua João Dembinski, 1377 – Vila Sandra

REGIONAL CAJURU

Manhã: Praça Bento Mussurunga – Rua Ana Berta Roskamp, s/n – Jardim das Américas

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Centro Comercial BIG Boa Vista – Av. Paraná, 3220 – Boa Vista

REGIONAL BOQUEIRÃO

Tarde: Praça Alcir Teixeira (Zico) – Rua Dante Honório, esquina com Rua Coronel Rivadavia Pereira de Moraes – Xaxim

9/5 – Segunda-feira

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Rua Antônio Escorsin, 1.463 (em frente ao Empório São José) – São Braz

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Escola Municipal Professora Nansyr Cecato Cavichiolo – Rua Francisco Parolin, 930 – Parolin

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Colégio João Bettega – Rua Dalila Rolim Vargas, 1.020 – Novo Mundo

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Praça Frei Ricardo –Rua Jacarezinho, esquina com Rua Manoel Ribas – Mercês

10/5 – Terça-feira

REGIONAL CIC

Manhã: Mercado Michel – Rua Padre José Lopacinski, 740 – Gabineto

REGIONAL CAJURU

Manhã: Detran – Av. Victor Ferreira do Amaral, 2.940 – Tarumã

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: CRAS Atuba – Rua João Batista Scucatto,120 – Atuba

REGIONAL BOQUEIRÃO

Tarde: Armazém da Família Jardim Paranaense – Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, 222 – Alto Boqueirão

11/5 – Quarta-feira

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Rua Arnaldo Thá, 480, esquina com Rua Henrique Mattioli – Fazendinha

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Rua Paulo Gorski, 861 – Mossunguê

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Shopping Mueller – Av. Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Cartório Pinheirinho – Rua Mario Gomes Cesar, 194 – Pinheirinho

12/5 – Quinta-feira

REGIONAL CAJURU

Manhã: Farmatotal – Rua Eunice Bettini Bartoszeck, 1.264 – Uberaba

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Mercado Compre Bem (Bracatinga) – Rua José Ribeiro de Cristo, 701 – Pilarzinho

REGIONAL PORTÃO

Tarde: Praça Professor Francisco Azevedo de Macedo – Rua Bocaiúva, 368 – Santa Quitéria

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Rua General Mário Tourinho, 1.884, esquina com Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi – Campina do Siqueira

16/5 – Segunda-feira

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Supermercado Nacional – Av. João Gualberto, 1.573 – Juvevê

REGIONAL PINHEIRINHO

Manhã: Rua Cid Marcondes de Albuquerque, 2.587 – Pinheirinho

REGIONAL CAJURU

Tarde: Supermercado Challela – Av. Senador Salgado Filho, 2.025 – Guabirotuba

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Supermercados Boni (Jardim Aliança) – Estrada Guilherme Weigert,1012 – Santa Cândida

17/5 – Terça-feira

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Rua Eduardo Sprada, 3936 (em frente à Baggio Imóveis) – Campo Comprido

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Rua João Alencar Guimarães, 1.250, esquina com Rua João Scuissiato – Santa Quitéria

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Festval Jardim Social – Rua Arquimedes Cruz, 85 – Jardim Social

REGIONAL CAJURU

Tarde: Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru

18/5 – Quarta-feira

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: Rua Juvenal dos Santos, 237 (próximo à Mercearia Costa) – Cascatinha

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Supermercados Boni – Rua Alberico Flores Bueno, 886, esquina com Rua Rio Jaguaribe – Bairro Alto

REGIONAL PORTÃO

Tarde: Paróquia Senhor Bom Jesus do Portão – Rua João Bettega, 206, esquina com Av. República Argentina – Portão

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n – Alto da Glória

19/5 – Quinta-feira

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Unidade de Saúde Vila Leonice – Av. Anita Garibaldi, 6.814 – Cachoeira

REGIONAL CAJURU

Manhã: Panificadora Gustapão – Av. Coronel Francisco H. dos Santos, 951 – Jardim das Américas

REGIONAL PORTÃO

Tarde: Rua Carlos Dietzch, 1.080, esquina com Francisco Klemtz – Portão

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Rua João Tschannerl, 630, esquina com Rua Kalil Antônio Ferran – Vista Alegre

20/5 – Sexta-feira

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Supermercado Condor – Av. Anita Garibaldi, 1.729 – Ahú

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Supermercados Boni – Av. Monteiro Tourinho, 478 – Tingui

REGIONAL PORTÃO

Tarde: Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes – Rua Eduardo Sprada, 3.640 – Campo Comprido

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Tarde: Rua José Valle, 1577 (em frente à Panificadora Santa Felicidade) – São João

23/5 – Segunda-feira

REGIONAL PORTÃO

Manhã: Armazém da Família Uberlândia / Vila Leão – Rua Felinto Bento Vianna, 637 – Portão

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Terminal Cabral – Av. Paraná, 500 – Cabral

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Terminal Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 4.100 – Barreirinha

24/5 – Terça-feira

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Academia Smart Fit – Rua Augusto Stresser, 1.588 – Hugo Lange

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Centro Comercial Big Boa Vista – Av. Paraná, 3.220 – Boa Vista