Abílio Dias, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Dias e Maria de Nazaré. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Adriano Cordeiro da Luz, 31 anos. Filiação: Pedro Cordeiro da Luz e Anail Moreira da Luz. Sepultamento ontem.

Aguinaldo Renê Walger, 76 anos. Filiação: Orlando Walger e Alzir Maria Walger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Alexandre Lucachenski, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Lucachenski e Estefania Kazmarek. Sepultamento ontem.

Alfredo Garbelotti Neto, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Euclidies Garbelotti e Maria Helena Viana Garbelotti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Ana Maria Rocha Cordeiro, 72 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francelino Antônio da Rocha e Alzilia Franco da Rocha. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de local a ser designado.

Anderson Ferreira de Deus, 31 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Israel Antunes de Deus e Altaira Ferreira de Deus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de São José dos Pinhais.

Arnoldo Alves, 81 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Alves e Augusta Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Belkis Diaz de Perdomo del Jesus, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carmen Leticia Diaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Cecília Molina Schirmer, 12 dias. Filiação: Thiago Schirmer e Dayane Cristina Molina de Oliveira. Sepultamento quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 às 14hh, Outros.

Celina Faucz, 86 anos. Profissão: massagista. Filiação: Bernardo Faucz e Sofia Faucz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Danusia Estanislava Kfiatcowski, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Bernardo Wojciki e Vitória Wojciki. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo de Central.

Dirceu Cervito de Melo, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Amaro Cervito de Melo e Alzira Urban Melo. Sepultamento ontem.

Domingos Castro, 90 anos. Filiação: Sebastião Artigas de Castro e Olímpia Antunes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Cap. na Ferraria.

Doralice da Slva Pereira, 71 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Juventino Ferreira da Silva e Júlia Frozini de Jesus. Sepultamento ontem.

Elizabeth Benetolo, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heguiberto Valenca e Aurora Alvarez Valenca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Elizio Feliz Subtil, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Erminio Subtil e Carlota Correia Subtil. Sepultamento hoje, Outros, saindo de M. Rosário do Ivai.

Elydia de Paula Neves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pethomenio de Paula Almeida e Ondina Bahia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Elza Pereira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Felisberto Ferreira e Faustina Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Emma Ferreira de Mello, 92 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Joaquim Ferreira de Mello e Maria Ferreira de Mello. Sepultamento ontem.

Eneli Batista da Silva, 37 anos. Filiação: Prudencio Teodoro da Silva e Dilma Alves Batista. Sepultamento ontem.

Eugênio Klemba, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Klemba e Júlia Klemba. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Giovana de Souza Ramos, 3 mes(es). Filiação: Pero Adilson de Souza Ramos e Adriana Aparecida de Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Assembleia de Deus.

Helena Rodrigues de Souza, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues e Maria Aparecida Pereira Rodrigues. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo da Capela M. Jardim.da Saudades 1.

Ingridhy Caroline Figueiredo de Oliveira, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Edison Silva de Oliveira e Ana Paula Figueiredo. Sepultamento ontem.

Irene Valenga, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Valenga e Balbina Valenga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Av. Vicente Machado 2264.

Iva Maria Brandt, 95 anos. Profissão: gerente loja. Filiação: Gustavo Germano Brand e Mariana Brand. Sepultamento ontem.

Ivone da Silva Tavares da Rocha, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Paulino da Silva e Neusa Nani da Silva. Sepultamento ontem.

Jandyra Zanon Zanoncini, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Zanon e Maria Zanon. Sepultamento ontem.

João Beghe, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alberto Beghe e Ladislava Pawloski Beghe. Sepultamento ontem.

Josefina Morette dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Morette e Irene Campacci. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Lenira Torrens, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Sidio José Torrens e Joaquina Machado Torrens. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Bastos Pequeno Filho, 39 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Marco Antônio Bastos Pequeno e Rosemari Bastos Pequeno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Aparecida de Souza Dea, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Souza e Leonarda Maria de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Sitio Cercado.

Maria Francisca dos Reis, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Camargo e Anna Francisca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Maria José Dobrochinski, 72 anos. Filiação: João Curvelo da Silva e Alzira Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Maria Roseli dos Santos, 54 anos. Profissão: atendente. Filiação: João Rocha dos Santos e Cleusa Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Silvana Túlio, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antenor Tilio e Elenita dos Santos Túlio. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Ferreira, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Osvaldo Silva e Maria da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria do Rosário Campos Silva, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adão Calisto Xavier e Vicencia de Campos Neves. Sepultamento ontem.

Marlete Silveira Gonçalves, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Gonçalves Pereira e Olga Silveira Gonçalves. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Miguel Emidio dos Santos, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Carmelina dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo de Unilutus.

Pedro Henrique Sunhiga da Silva, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Dormar de Jesus Silva e Thais Sunhiga. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Raulino Aleixo de Souza, 75 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Francisco Aleixo de Souza e Luzia Rosa de Souza. Sepultamento ontem.

Renato Jansson, 82 anos. Filiação: Renaldo Jansson e Thereza Jansson. Sepultamento ontem.

Richard Anderson Urban, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edison Urban e Rosângela do Rocio Hey Urban. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Romero de Albuquerque Silviano, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves Silviano e Alice de Fátima Albuquerque. Sepultamento ontem.

Rosemary Matter, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Segismundo Maiewski Filho e Emília Maiewski. Sepultamento ontem.

Ruth Aparecida de Campos Costa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delmino Alves de Campos e Arminda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Neves Almeida, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Distefano Almeida e Nilda Neves Almeida. Sepultamento ontem.

Vanda Aparecida Volner e Silva, 54 anos. Filiação: Sérgio Luiz Morais da Silva e Bernarda Batista da Rocha Volner. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal de Adrianopolis.

Victória Siqueira de Góes Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Siqueira de Góes e Joaquina Maria das Dores. Sepultamento ontem.

Zenilda de Jesus Machado, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Jesus e Maria de Souza de Jesus. Sepultamento ontem.

Web Stories