Abnel Reis de Souza, 25 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Abnel Moreira de Souza e Maria Cristina Reis do Nascimento de Souza. Sepultamento hoje, Outros.

Andréa de Fátima Quandt Michelin, 49 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Alberto Quandt e Vera Aparecida de Souza Quandt. Sepultamento ontem.

Antenor Ferreira da Silva Sobrinho, 49 anos. Filiação: Avelino Ferreira da Silva e Ini Maria Ferreira Ramos. Sepultamento sábado, 17 de julho de 2021 às 13:30h, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Axel Conselvan de Oliveira, 38 anos. Filiação: Florêncio de Oliveira Filho e Sandra Adelaide Conselvan de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Bruno do Nascimento, 33 anos. Profissão: motorista. Filiação: Elizio do Nascimento e Josneia de Fátima Harmata do Nascimento. Sepultamento ontem.

Carlos Umberto Dutra Filho, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Umberto Dutra e Ana Maria Plotka Hortmann Dutra. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Carmen Lúcia Mattozo, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Emílio Mattozo e Maria Rosa Mattozo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Christian Mary Silva Monteiro Correa, 47 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Agenor Ferreira Monteiro e Marlene Silva. Sepultamento ontem.

Cláudio Linessio, 66 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Estefano Linessio e Ana Mochnacz Linessio. Sepultamento ontem.

Cleide Ferreira da Silva, 74 anos. Filiação: Pedro Mesias Sobrinho e Neusa Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo de São Joa Batista – Foz do Iguaçu.

Dercilio Eduardo da Silva, 87 anos. Filiação: Alzira Maria Flores. Sepultamento ontem.

Dionizio Lavado, 72 anos. Profissão: soldador. Filiação: Ângelo Lavado e Maria Conceição Crisostomo. Sepultamento ontem.

Edith Sawczuk, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pilat e Helena Pilat. Sepultamento ontem.

Eliseu do Carmo Moura e Costa, 51 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Darci de Moura e Costa e Helci da Aparecida Leal de Moura e Costa. Sepultamento ontem.

Elizabete Aparecida Leite, 78 anos. Filiação: José Ramos e Carmem Lopes Ramos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Eloa Vitória de Lucas Schanan, 1 mes(es). Filiação: Claudinei Schanan e Daiane de Lucas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR, saindo de Municipal Rio Branco.

Eugênio Czmyr, 68 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Wasyl Czmyr e Miguelina Firtchuk Czmyr. Sepultamento ontem.

Fernando Wandratschi Filho, 90 anos. Profissão: militar. Filiação: Fernando Wandratsch e Melanie Wandratsch. Sepultamento ontem.

Gerson Gomes da Costa, 81 anos. Filiação: José Alves da Costa e Ana Gomes da Costa. Sepultamento ontem.

Helena da Gama Lobo D Eca, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sydney da Gama Lobo D Eca e Jocelina Varella da Gama D Eca. Sepultamento ontem.

Hélio Ribeiro Martins, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Martins e Vitalina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Idail Santana Figueira, 69 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Constante Santana e Maria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ivone Salete Covalski, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vitório Covalski e Gema Florentino Dalpiaz Covalski. Sepultamento ontem.

Jaury Antônio do Nascimento, 55 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Domingos Claro do Nascimento e Olivina Faria do Nascimento. Sepultamento ontem.

João Antunes dos Santos, 55 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Pedro Antunes dos Santos e Maria Eugenia de Lima. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Diamante de Mandirituba.

João Henrique Portela, 66 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Salustiano Portela e Anazilda Gomes Portela. Sepultamento ontem.

João Maria Ferreira dos Santos, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Maria Ângela Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

João Moreira Rodrigues, 94 anos. Filiação: Andrino Rodrigues de Almeida e Francisca Moreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

João Vicente de Sousa, 96 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Vicente de Sousa e Maria Soledade de Sousa. Sepultamento ontem.

João dos Santos Neto, 50 anos. Profissão: economista. Filiação: Admir Gonçalves dos Santos e Eni Goedert dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Cemitério Água Verde.

José Cláudio Fagundes dos Santos, 66 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Olfiro Theodoreto dos Santos e Olga Fagundes dos Santos. Sepultamento ontem.

José Cláudio Prestes, 48 anos. Filiação: Alcebiades Rodrigues Prestes e Maria Edini Rodrigues Prestes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Maria Martins Valduga, 76 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Maria Valduga e Arcelia Martins Valduga. Sepultamento ontem.

José Valente de Farias, 80 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Delfino dos Santos Farias e Sebastiana Valente Farias. Sepultamento ontem.

Josias dos Santos Veloso, 50 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: José Veloso e Aparecida de Jesus Santos Veloso. Sepultamento ontem.

Jun Watanabe, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Senzo Watanabe e Kikue Watanabe. Sepultamento ontem.

Juracy Mansani, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Daniel Mansani e Anna de Góes Mansani. Sepultamento ontem.

Kelly Christini Furtado, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maria Cristina Furtado. Sepultamento ontem.

Lasaro Antônio de Medeiros, 72 anos. Filiação: Francisco Antônio Medeiros e Maria Lino de Jesus. Sepultamento ontem.

Lazara de Jezus Pereira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cezar de Siqueira e Leonor Maria de Jesuz. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Campo Mourão Alto Boqueirão.

Leonardo Ross Coelho, 23 anos. Profissão: atendente comercial. Filiação: Eliandra Coelho. Sepultamento ontem.

Leonel Ferreira Varela, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: Dulcidio Norberto Ferreira e Ana Luíza Varela. Sepultamento ontem.

Lídia Hruba de Franca, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Hruba e Estefania Hruba. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Lourival Ferreira, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Raul Ferreira e Áurea Ferreira. Sepultamento ontem.

Lourival Lunardon, 65 anos. Filiação: Lory Lunardon e Aracy Bonatto Lunardon. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Luiz Guilherme Aureliano de Freitas, 37 anos. Profissão: polidor(a). Filiação: Orlando de Freitas e Aparecida Geralda de Freitas. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Luiz Roberto Rigoni Valverde, 61 anos. Filiação: Francisco Luiz Valverde e Maria Rigoni Valverde. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Luiz Ruthes da Cruz Veiga, 70 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Lauro da Cruz Veiga e Rosa Ruthes Veiga. Sepultamento ontem.

Manuela Liria Benelli, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Liria Guerreiro e Manuela Aznar Navarro D. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Maria Joana da Conceição Santos, 77 anos. Filiação: João Vicente de Souza e Maria Joana da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Associação Cajuru.

Maria da Luz Cordeiro Serapio, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Cordeiro e Maria da Luz Cordeiro. Sepultamento ontem.

Maria de Camargo Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alencar Pinto de Camargo e Aparecida Bento de Camargo. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Silvie, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Garcia Romeiro e Rosa Silviero Ro. Sepultamento ontem.

Maurício Guimarães Cabral, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Cabral e Dejanira Guimarães Cabral. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maury Rodrigues da Cruz, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Rodrigues da Cruz e Noêmia Dias da Cruz. Sepultamento ontem.

Nadir Frezzatti Nunes, 82 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alberto Frezzatti e Carlota Wieck. Sepultamento ontem.

Nelson de Carvalho, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Deocleciano de Carvalho e Regina Pastuchek Carvalho. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Paroquial Rosário.

Olívio Denega, 76 anos. Filiação: Olga Denega. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo de Avm.

Pedro Batista da Cruz, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Batista Neto e Juvelina da Cruz. Sepultamento ontem.

Romualdo Basiewicz, 59 anos. Filiação: Dario Basiewicz e Ema Fernandes Basiewicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo de Parque Araucária //colombo (PR).

Ronaldo Werner Dreher Bercht, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fernando Arnaldo Bercht e Eugenia Dreher Bercht. Sepultamento ontem.

Roseli de Fátima Hungaro Mendes, 60 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Mário Hungaro e Jeanete Ientsch Hungaro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São José (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Berti – São José dos Pinhais.

Sérgio Henrique Vilas Boas, 53 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Vilas Boas e Luíza Franco Vilas Boas. Sepultamento ontem.

Sérgio da Cunha Teixeira, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Evaldo Zenon Acosta Teixeira e Miriam da Cunha Teixeira. Sepultamento ontem.

Sônia Raquel de Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Neida Carvalho Dias. Sepultamento ontem.

Syozo Sakamoto, 82 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Kioto Sakamoto e Sizuko Sakamoto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Tabajara Eloir da Silveira, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Carlos da Silveira e Eloina Linhares da Silveira. Sepultamento ontem.

Tanila Ramos Cruz, 37 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Luiz Fernandes Oliveira e Tânia de Fati. Sepultamento ontem.

Tereza Domingas Spada, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Estevam e Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela 02 Unilutus.

Ursulina Leandro dos Santos, 56 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Leandro e Nazira Ferreira Leandro. Sepultamento ontem.

Wally Frida Seeger Teske, 91 anos. Filiação: Otto Emílio Seeger e Frida Seeger. Sepultamento ontem.

Wilson Gava, 75 anos. Filiação: José Gava e Olga Gasparin Gava. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.