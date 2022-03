Acir Estácio de Paula, 68 anos. Filiação: João Estácio de Paula e Pelegrina Clacides da Silva Estácio. Sepultamento hoje, Cemitério São Cristóvao – União da Vitória, saindo da Capela do Municipal de União da Vitória.

Aldoir dos Santos Pinheiro, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ernesto dos Santos Pinheiro e Maria Leopoldina Gonçalves. Sepultamento ontem.

Alex Denilson Cândido Barbosa, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Denis Cândido e Marli Cândido Barbosa. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Algacir João Sandrini, 84 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Augusto Sandrini e Conranida Wendler Sandrini. Sepultamento quarta-feira, 9 de março de 2022 às 9hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Asdrubal Ulyssea Sobrinho, 75 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Pedro Paulo Ulyssea e Maria de Lourdes Ulyssea. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Guldemar Pombeiro, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Guiomar Pombeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Cecília Carvalho Bianchini Pereira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Bianchini. Sepultamento ontem.

Diego Marques da Fonseca, 29 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: José Marques da Fonseca e Ivani Ferreira da Silva Fonseca. Sepultamento ontem.

Edil Muller Siqueira, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Armando Xavier Capile e Lenira Muller Capile. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Mormon – Bairro Alto.

Edit Wall, 97 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ludovico Wall e Guilhermina Wall. Sepultamento ontem.

Erica Zimmermann Kloster, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Zimmermann e Marta Zimmermann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eunice da Silva Rocha, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Melquiades Riberio e Maria Luíza Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela São Rafael – Cic.

Flori Eurich Tridapalli, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Adão Eurich e Maria Catarina Eurich. Sepultamento ontem.

Gabriel Paschoal Gonçalves, 1 dias. Filiação: Thiago dos Santos Gonçalves e Alessandra Paschoal Gonçalves. Sepultamento ontem.

Gervanio Pereira Neves, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Gaspar Pereira Neves e Maria Antônia Claret Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Hilda Itner, 93 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Albert Itner e Ana Itner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hilda de Jesus Bonfim Ferreira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nestor Rodrigues dos Santos e Laurinda de Bonfim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Tangua Almirante Tamandaré PR.

Isabel da Silva, 36 anos. Profissão: gerente geral. Filiação: Francisco Ribeiro da Silva e Mazilia Soares Marcondes da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Capela do Binga Pinhais.

João Carlos Cichon, 57 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alceu Cichon e Luíza Cichon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Nossa Senhora de Lourdes – Campo Comprido.

José Luiz Barros do Nascimento, 63 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Nelson Pereira do Nascimento e Josefa Barros de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade I, saindo de local a ser designado.

José Rodrigues, 79 anos. Filiação: Joaquim Rodrigues e Iraci de Souza. Sepultamento ontem.

Lauro Divino, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Divino e Maria da Conceição Divino. Sepultamento ontem.

Luiz Eduardo de Oliveira Ferreira, 17 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edmilson Aparecido Ferreira e Marili Camargo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lydia de Oliveira Félix, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Gonçalves de Oliveira e Espirituosa Gomes Ferreira. Sepultamento ontem.

Marcela Correa Zahn, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leonardo Zahn e Rosemeri Poleti Correa. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Ns do Carmo.

Marcos Vinícius Izidorio, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Izidorio Júnior e Maria Gertrudes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Borda do Campo, saindo da Capela Cemitério Municipal Borda do Campo.

Maria Inês de Melo, 72 anos. Filiação: Waldomiro Tacil de Melo e Izaltina Gabardo de Melo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo de Memorailluto Curitiba.

Mário Gregório do Prado, 83 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Gregório do Prado e Raquel de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marivalda Alves do Nascimento, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilario Gregório da Silva e Ananias Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Milka Amanda Duarte Sanches da Costa, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Cipriano Sanches Girett e Irmina Beatriz Duarte de Sanches. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Norberto de Jesus Ferreira, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tomaz Ferreira Peres e Maria de Jesus Teixeira Peres. Sepultamento ontem.

Olivia Jankoski, 83 anos. Filiação: Bernardo Jankoski e Luíza Stroparo. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cem. Municipal.de Campo Largo -PR, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Paulo Aparecido Martins, 69 anos. Filiação: Messias de Paula Martins e Maria Judith Amador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Paulo Felisberto de Souza, 83 anos. Filiação: José Felisberto de Souza e Benedita Veloso de Jesus. Sepultamento ontem.

Rogério de Carvalho, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Ademar Luiz de Carvalho e Inêz Baroni de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Roque Jorge de Azevedo, 62 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Jorge Francisco de Azevedo e Maria Luzia de Azevedo. Sepultamento ontem.

Rosa Astrogilda Canestraro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João José Wolhke e Maria da Glória Wolhke. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Capela Unilutus Curitiba.

Rosa Fernandes Machado, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Pereira Machado e Ana Sotero dos Santos. Sepultamento ontem.

Rossini Orlando Maganhoto, 70 anos. Profissão: representante vendas. Filiação: Orlando Maganhoto e Mara Glay Maganhoto. Sepultamento ontem.

Rozalina Kujou, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Evaldo Kujou e Lina Luíza Kujou. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sibilla Mônica Leduc de Jesus, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Menikowski e Ana Menikowski. Sepultamento quarta-feira, 9 de março de 2022 às 17hh, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Unilutus Curitiba.

Tânia Terezinha Silva de Matos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Daniel Estelito Silva e Doralina da Silva e Silva. Sepultamento ontem.

Tereza da Silva Santana, 66 anos. Filiação: Geraldo Pedro da Silva e Maria Josefa da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Mortuária Ressurreiçao.

Terezinha de Jesus Oliveira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Ferreira de Lima e Rosa Taborda de Lima. Sepultamento ontem.

Vilmari Lopes de Macedo, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Darci Lopes de Macedo e Terezinha de Jesus Macedo. Sepultamento hoje, Cemitério Rio do Couro Irati PR.

Willias Hipolito dos Santos, 32 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Wellington Manoel dos Santos e Maria Alice Hipolito. Sepultamento hoje, Pedro de Toledo, saindo da Capela Municipal.

Winicius Pedro Claudino da Cruz, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Claudino da Cruz e Maria do Carmo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Yohanna Gabrielly, 19 horas. Filiação: Emily Emanuele Loures. Sepultamento ontem.