Adão Campos, 75 anos. Profissão: servente. Filiação: José Campos e Aparecida Fabirci Campos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Adelina Maria Machado Nichele, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fermiano Machado e Anna Maria Machado. Sepultamento ontem.

Ademir Lopes Castro, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Gravi Castro e Nercir Lopes Castro. Sepultamento ontem.

Alzira Ribeiro Simões, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ribeiro Simões e Francisca Fernandes. Sepultamento ontem.

Ana Celina Santos Silva, 36 anos. Filiação: José Targino dos Santos e Margarete Elias da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir.

Ana Maria Moreira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Galdino Moreira e Escolástica Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Ângela Zuleika de Oliveira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcus Stering e Gertrudes Charlotte Elzewiech. Sepultamento ontem.

Aníbal João Moutinho Amaral Branco, 73 anos. Profissão: técnico eletromecânico. Filiação: João Artur Branco e Maria de Lurdes Moutinho Amaral Branco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Antônia de Assis, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Cogo e Elvira Arena. Sepultamento ontem.

Antônio Gonçalves Cancelier, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raimundo Cancelier e Hilda Gonçalves Cancelier. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Argemiro Ferreira de Almeida, 67 anos. Filiação: Amandio Francisco César e Raimunda Ferreira de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Mortuária Municipal Almirante TamandaréPR.

Delzina de Jesus Mendes Antônio, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfrides de Souza Mendes e Sebastiana Silva Mendes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Dirceu Alves dos Santos, 71 anos. Filiação: Malaquias Alves dos Santos e Ana da Conceição dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dolor Souza Piza, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Marques Piza e Adilis Maria de Souza Piza. Sepultamento ontem.

Edeir Lúcia Silva Borges, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thimotio Antônio da Silva e Alcina dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Edithe Cardoso Gomes, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique João Cardoso e Arina de Moraes. Sepultamento hoje, Cemitério São Luiz – Criciúma – Sc, saindo da Capela Municipal de Criciúma – Criciúma – Sc.

Edson Finck, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Edwin Finck e Yara Ruth de Oliveira Finck. Sepultamento ontem.

Elizangela da Silva Alves, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves e Euphrosina da Silva Alves. Sepultamento ontem.

Elsio Luiz de Siqueira, 62 anos. Profissão: instrutor(a). Filiação: Luiz Francisco de Siqueira e Iracema Zocolotto de Siqueira. Sepultamento ontem.

Encarnação Cruz Pato, 79 anos. Filiação: José Cruz Filho e Manoela Rubim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Felipe Reinoldo Tod, 87 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Frederico Reinoldo Tod e Cidália de Mattos Tod. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São José, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gabriela Honorato, 68 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Benedito Honorato e Antônia Machado Honorato. Sepultamento ontem.

Gael Otoniel Ruiz, 1 mes(es). Filiação: Dubraska Glenis Ruiz Laffont. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Gercy Cordeiro, 86 anos. Filiação: Eduardo Cordeiro e Ernestina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Gileno Rodrigues dos Santos, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Rodrigues dos Santos e Maria Elena Abreu dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Iracema de Freitas Viegas, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Gomes de Freitas e Joana Cercal de Freitas. Sepultamento ontem.

Irene Andreassa Finder, 74 anos. Profissão: florista. Filiação: Adolfo Andreassa e Maria Giroto Andreassa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Tupã/ São Paulo, saindo da Capela Municipal de Tupã/ São Paulo.

João Maria Camargo Ferreira, 80 anos. Profissão: economista. Filiação: Sebastião Marcondes Ferreira e Niza Camargo Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do CemitérioMunicipal São Francisco de Paula.

José Aparecido Cirino, 71 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Cirino e Zulmira de Andrade Cirino. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Frei Miguel- CuritibaPR.

José Ferreira de Lima, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Paulino Ferreira de Lima e Margarida Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Júlio César Riesemberg, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Altivo Riesemberg e Leny Amadio Riesemberg. Sepultamento ontem.

Ladislau Ribas Pereira, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Setembrino Lopes Pereira e Clementina Ribas. Sepultamento ontem.

Larissa Anacleto da Silva, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Cezar Anacleto da Silva e Lindinalva Anacleto da Silva. Sepultamento ontem.

Leticia Cunha Leite, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lauro Hamm Leite e Doroti Elena Cunha. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos do Nascimento, 64 anos. Filiação: Aguinaldo do Nascimento e Aurora de Oliveira Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Marcos Vieira, 62 anos. Profissão: segurança. Filiação: Francisco Vieira e Justina Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Glória da Rosa, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Cipriano Peres da Rosa e Luíza de Castro Rosa. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Romaniecki Zacarchuca, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Romaniecki e Emília Romaniecki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Municipal Água Verde – Curitiba (PR).

Maria de Lurdes Taverna Betinardi, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bernardo Taverna e Rosa Margarida Schena. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Parque Araucarias.

Maurício Brasilino dos Santos, 68 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Marcílio Martins dos Santos e Clara Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Maurício José Blitzkow, 60 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Alfredo Blitzkow Júnior e Diva Eliza Diniz Blitzkow. Sepultamento ontem.

Mirela Nascimento Felipe, 6 anos. Filiação: Luiz Carlos Felipe e Luciana da Silva Nascimento. Sepultamento ontem.

Natalino Pesniaki, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Pesniaki e Ana Pesniaki. Sepultamento ontem.

Octávio Fogaça, 83 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Antônio Fogaça e Leocadia Folda Fogaça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de 4 Igreja Quadrangular.

Paulo Sérgio Passos Sass, 70 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Paulo Sass e Maria da Luz Passos Sass. Sepultamento ontem.

Rafael Lincon Ribeiro Schulchaski, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Carlos Ribeiro Schulchaski e Suely Aparecida Mordaski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Rayssa Pereira Takahashi, 1 anos. Filiação: Rodrigo Torazo Ferreira Takahashi e Ângela Maria Pereira. Sepultamento ontem.

Rose Marie Smoger Schirmer, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Frederico Smoger e Erica Heisler Smoger. Sepultamento ontem.

Santana Martins de Melo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Martins de Assis e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Serzilina Rosa de Oliveira, 91 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rozendo do Nascimento e Maria Conceição do Nascimento. Sepultamento ontem.

Teresa Duda, 58 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Izidoro Duda e Inaura Brasilina Duda. Sepultamento hoje, Cemitério Paroquial de Serrinha em Contenda,PR, saindo da Capela Unilutus Curitiba.

Theresa Zaionc, 96 anos. Filiação: Stanislau Manczak e Josefa Manczak. Sepultamento hoje, Cemitério Paulo Frontin – Parana, saindo de Igreja Santana – Paulo Frontin -PR.

Vicente Lourenço Aques, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Lourenço Aques Filho e Adnis Hilgenstiller Aques. Sepultamento ontem.

Zayra Lorusso Ferreira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roque Lorusso e Adelayde Herman Lorusso. Sepultamento ontem.

Zeni do Carmo Nascimento, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Martins Fernandes e Olivia Martins Fernandes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida CuritibaPR.