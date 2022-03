Alan Weslley Gomes Menegatt, 19 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Alex Gomes Menegatt e Elizangela Cristina Antônio Menegatt. Sepultamento ontem.

Alef Filipe da Silva, 28 anos. Filiação: Pedro Domigues da Silva e Marilene Benedita dos Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Alisson Vinicios Franca, 26 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ademilson Franca e Simone Ferreira Machado. Sepultamento ontem.

Amazonas Caetano de Almeida, 80 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Raymundo de Almeida e Maria Rosa Caetano de Almeida. Sepultamento ontem.

Amélia da Rocha Leprevost, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Afonso da Rocha e Maria Munhoz da Rocha. Sepultamento ontem.

Antônio Narlok da Maia, 79 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alcides Maia e Helena Narlok da Maia. Sepultamento ontem.

Arnoldo Ferreira da Silva, 97 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Ferreira da Silva e Annita Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Benedito Tavares de Oliveira Filho, 75 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Benedito Tavares de Oliveira e Maria Conceição de Faria. Sepultamento hoje, em local a definir.

Cecília Margarida Feltrin Magatao, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Feltrin e Maria Campese Feltrin. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito.

Cirley Acacio Egger, 85 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Octacilio Egger e Palmira Gonçalves Egger. Sepultamento ontem.

Claudemir Alves Santiago, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adolfo Santiago e Eloiza Alves Santiago. Sepultamento ontem.

Cybele Regina Benjamim Jares, 48 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Jares Filho e Aparecida Benjamim Jares. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cosmopoli, saindo da Capela Municipal de Cosmopoli Sp.

Daniel Alves de Siqueira, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lauro Alves de Siqueira e Rita de Cássia Alves de Siqueira. Sepultamento ontem.

Darci Ema Christen Martinez, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Christen e Elvira Christen. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Deoli Lúcio e Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severiano Abel Lúcio e Darcidia de Souza Lúcio. Sepultamento ontem.

Dorneles Luiz Miotto Barancelli, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) florestal. Filiação: Frederico Barancelli e Regina Miotto Barancelli. Sepultamento ontem.

Eduardo de Quadra Herniski, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Everson Herniski e Kelly Christina de Quadra. Sepultamento hoje, Cemitério Sabugueiro ReservaPR, saindo da Capela Palmital de Cima- ReservaPR.

Eliane Verenka Tamaru, 62 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Elias Verenka e Izidora Verenka. Sepultamento ontem.

Eliel Tamarossi Maurício, 49 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Pereira Maurício e Izaura Tamarossi Maurício. Sepultamento ontem.

Elio João da Silva, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Juvenal da Silva e Eunides Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Elizabeth Nunes de Carvalho, 64 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Manoel Lourenço de Carvalho e Vani Nunes de Carvalho. Sepultamento ontem.

Eloette Maria Bauer Kloss, 93 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Oswaldo Bauer e Angelica Bauer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Municipal Água Verde.

Elza Araújo da Costa, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Araújo Vallim e Anália Sebastiana de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4.

Fernando da Conceição da Costa, 87 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Augusto Joaquim da Costa e Maria Ofelia de Jesus da Conceição. Sepultamento ontem.

Francisco Winckert Netto, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Winckert e Ana Leandro Winckert. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela do Municipal de Rio Branco do Sul.

Janete Cristina Cavalheiro, 45 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Francisco Cavalheiro e Marta Ribeiro Cavalheiro. Sepultamento ontem.

João Amarildo Cardozo, 52 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Airton Nery Cardozo e Maria Clotilde Capeleti Rufino de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Cap 02 do CemitérioMunicipal Santa Cândida.

João Mariano Pires, 95 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Mariano Pires e Ana Teodora da Silva. Sepultamento ontem.

José Lacerda Neto, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Joaquim Brito de Lacerda e Glicinia Perneta de Lacerda. Sepultamento ontem.

José Teodoro de Oliveira, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Terodoro de Oliveira e Maria Zuleica Teodoro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo Mourão (PR), saindo da Capela Municipal Campo MourãoPR.

Júlia Maria Perfoll, 76 anos. Filiação: Edmundo Perfoll e Erondina Perfoll. Sepultamento ontem.

Jurema Bertuzzi Soares, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Bertuzzi e Amabile Allievi. Sepultamento ontem.

Lúcia Savytzky, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constante Otto e Eva Otto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Luiz Cezar Garcia, 42 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Juraci Chaves Garcia e Irene Vilma da Silva Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Márcio Lemes, 36 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sirley Lemes. Sepultamento ontem.

Marcos Batista de Miranda, 40 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adeir Teodoro de Miranda e Maria Zulmira Batista. Sepultamento ontem.

Maria Kroker, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Redekopp e Maria Redekopp. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo de Igreja Menonita Nova Alinca – Av. Presidente Kenedy, 2043.

Maria Rosely Marques da Rosa, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel Domingos Marques e Alaide Marques. Sepultamento ontem.

Marlon Marcelo Alves, 41 anos. Profissão: conferente. Filiação: Hilda Terezinha Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Olga Juraci Rizzuto, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Stiirmer e Eduvirgem Stiirmer. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Paraíso em Ponta Grossa, saindo de Municipal Ponta Grossa.

Omar Delfino, 90 anos. Filiação: Manoel Delfino dos Santos e Querubina Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Paulo Rogério dos Santos Pozada, 44 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Delco Pozada e Giselda Mardilene dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Casa – São Gabriel/rs.

Ramon Sapata Neto, 59 anos. Profissão: ator. Filiação: Ramon Sapata Filho e Maria da Glória Mendonça. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Reinalda de Jesus Santos, 68 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Cecilio dos Santos e Josefina Cristóvão Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo de Unilutos / Alm. Tamandaré.

Reinaldo Wolf Filho, 67 anos. Profissão: eletricista manutenção industrial. Filiação: Reinaldo Wolf e Maura Wolf. Sepultamento ontem.

Ricardo do Nascimento Cunha, 25 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Marcos Santos Cunha e Irondina Divina do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rodrigo José Brotto Pessoa, 43 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Sílvio Pessoa e Nilce Brotto Pessoa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Sebastiana Franco de Jesus, 80 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Maria Franco de Jesus. Sepultamento hoje, Colônia Marcelino São José dos PinhaisPR, saindo da Capela Pedro Fuss- São José dos PinhaisPR.

Sebastiana Martins, 74 anos. Profissão: diarista. Filiação: Evaristo Martins e Adair Costa Martins. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal do Água Verde.

Sérgio Feliciano Pereira, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Feliciano Pereira e Pureza Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Sérgio Roberto Rosa Vieira, 56 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Presentino Rosa Vieira e Zulmira Vieira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Sérgio das Neves Bozza, 60 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Aristides Machado Bozza e Terezinha das Neves Bozza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo de Nossa Senhora da Paz/ Boqueirão.

Thaina Silva Ferreira, 17 anos. Filiação: Thiago Maquias Ferreira e Elisângela dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Sede de Almirante Tamandaré.

Ubirajara Gonzaga da Silva, 82 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Luiz Francisco Gonzaga da Silva e Sebastiana Maria da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Vagner Duarte, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Eva Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Francisco Beltrão.

Valdir Caragnato, 74 anos. Filiação: Albina Caragnato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Valéria de Lima Soares, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Caetano Soares e Josefa Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Vicente Paulo Fila, 77 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Fila e Joana Fila. Sepultamento ontem.

Waldomiro Francisco Pereira, 70 anos. Filiação: Sebastião Francisco Pereira e Anatalia Félix Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Wellington Lohan de Oliveira, 22 horas. Filiação: Francini Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.