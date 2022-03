Ademilson José da Silva, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Renerio José da Silva e Maria de Lurdes Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Ailton Ângelo Poleto, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João Poleto e Idália Brambilla Poleto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Airton José Laurentino, 54 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Monoel José Laurentino e Eliza Moreira Laurentino. Sepultamento ontem.

Alaida Letki, 79 anos. Profissão: preparador(a). Filiação: João Gonschorovski e Hedviges Gonschorovski. Sepultamento ontem.

Antônio Florentino Duraes Neto, 60 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Jaime Duraes e Zaira Furtado Duraes. Sepultamento ontem.

Benedito Eudes Siqueira Maia, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bernardino Siqueira Maia e Emília Augusta Medeiros Maia. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique Silveira da Silva, 19 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jandir Carvalho da Silva e Solange Adriana da Silveira. Sepultamento ontem.

Carmelita Pereira da Silva, 74 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: Edmundo Pereira da Silva e Izabel Ribeiro. Sepultamento ontem.

Christiano Ferreira Nunes, 69 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Joaquim Ferreira Nunes e Durvalina Neves Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ciro Gabriel Copruchinski, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Júlio Copruchinski e Maria Oliva dos Santos Copruchinski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Eduardo Rigobeli, 43 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Alfredo Rigobelli e Apparecida de Lourdes Faria Rigobelli. Sepultamento ontem.

Egilon Dayron Pinto Sodre, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Jadson Pinheiro Sodre e Edeane Garces Pinto. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Moncao/ma, saindo da Capela Municipal Moncao/ma.

Fernando Luiz Miranda, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Natalino Miranda e Josefa de Lourdes da Silva. Sepultamento ontem.

Frank Oliveira, 78 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: João de Oliveira e Joana Ferreira de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Ourinhos /sp.

Genila Tanhoffer, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Sebastião Vidor e Rosalina Vidor. Sepultamento ontem.

Geralda Nogueira Vasconcelos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Severiano Nogueira de Vasconcelos e Edilea Gomes de Vasconcelos. Sepultamento ontem.

Geraldo Cardozo de Menezes, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Laurinda Cardozo da Silva e Carmita Menezes da Silva. Sepultamento ontem.

Gerson Geraldo Greipel, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Donaldo Alex Greipel e Lourdes Greipel. Sepultamento ontem.

Giovanna Alves Gomes, 1 dias. Filiação: Gabriel Gomes e Anna Luíza Alves dos Santos Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Ivanilde Salvo, 87 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Gomes Júnior e Donaria Londqnist. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade II, saindo de local a ser designado.

João Élcio de Oliveira Reis, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Alves de Oliveira Reis e Maria Odila Bomfim Reis. Sepultamento ontem.

José Maria Campolim, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ivo Campolim Gonçalves e Maria da Conceição Nunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jurema Aparecida Rodrigues da Silva, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Rodrigues e Ignez Guidi Rodrigues. Sepultamento ontem.

Larcio Gustavo Kalva Medina, 47 anos. Filiação: Guilherme Medina e Rosa Margarida de Medina. Sepultamento ontem.

Luiz César Kosloski, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Nelio Kosloski e Odete Malheiros Kosloski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Luzia da Costa, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Fátima Ferraz Dorigo, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hernani Pereira Ferraz e Ana Dourado Pinto Ferraz. Sepultamento ontem.

Marli Teresinha Lopes Cordeiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Lopes e Leony Thomaz Lopes. Sepultamento ontem.

Marly Campos de Araújo, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Benedito Campos e America Tavares Campos. Sepultamento ontem.

Marthin Medice de Araújo, 40 anos. Filiação: Messias Sílvio de Araújo e Sueli Medice de Araújo. Sepultamento ontem.

Orlando de Castro Pereira, 91 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Garibaldino de Castro Pereira e Ondina Dias Pereira. Sepultamento ontem.

Oseias Silva Sales Júnior, 30 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Oseias Silva Sales e Rosa Aparecida dos Santos Piasson. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Salvador Quadros, 79 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Alipio Quadros e Maria de Jesus Quadros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Salvador Santos, 81 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ari Santos e Vitória Cadena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sanderlei Marcelino dos Santos, 32 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Abrão dos Santos e Judith Marcelino dos Santos. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Brandão, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozair Brandão e Matilde Brandão. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Teresinha Maria Filakoski, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcides Falakoski e Iracema Prattes Filakoski. Sepultamento ontem.

Vilmara Hoffmann da Rocha, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Hoffemann e Odete Couto Hoffmann. Sepultamento ontem.

Zilda Simiano, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Simiano e Verônica Buss Simiano. Sepultamento ontem.