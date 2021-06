Ademir Gonçalves, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Gonçalves e Maria da Veiga Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Lapa -PR.

Alberico Pinheiro de Campos, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adalberto Pinheiro de Campos e Avair Pinheiro de Campos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Alex Donizeti Cassimiro, 42 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Alcides Cassimiro e Maria Celina Cassimiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Alice Nazario dalla Stella, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulino Nazario e Zeferina Taborda de Brito. Sepultamento ontem.

Álvaro de Souza dos Santos, 64 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Santinor Ferreira dos Santos e Thereza de Souza dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus.

Ana Palmas da Silva, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Avelino da Silva e Maria Palmas da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ana Pereira de Oliveira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Pereira do Santos e Catarina Medeiros do Nascimento. Sepultamento hoje, Outros.

Ana Vieira dos Santos, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Vieira dos Santos e Alzira Rocha. Sepultamento ontem.

Anastácia Amorin Cabral, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ozório Dias de Carvalho e Maria Amorin de Carvalho. Sepultamento ontem.

Antônia da Conceição da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Batista e Erondina Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Adão Rodrigues, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge Lauriano Rodrigues e Izulina Amaral Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Cruz, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Luiz Gonsaga Cruz e Maria Iracina Dias Novo. Sepultamento ontem.

Aparecida Inácia da Costa Simões, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bispo da Costa e Nemesia Inácia da Rocha. Sepultamento ontem.

Ari Ervino Werner, 88 anos. Filiação: Otto Werner e Maria Colere Werner. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Benedito Teodoro da Silva Filho, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Teodoro da Silva e Maria José dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Bryan Eduardo da Silva Gonçalves, 4 mes(es). Filiação: Marcos Eduardo Neres da Silva e Taila Aparecida da Silva Gonçalves. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Mandaguari.

Cândida Latocheski Beyger, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Latocheski e Josefa Latocheski. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Abranches.

Carmelita de Souza Rodrigues Pereira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovenal Rodrigues da Silva e Petronilha Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Carmen Ribeiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zanlutti e Maria Natel Zanlutti. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Cecília Ferreira da Costa, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amadeu Antônio Ferreira e Maria Ribas Ferreira. Sepultamento ontem.

Cheilon José de Oliveira, 40 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Barbosa de Oliveira e Rosalina Fernandes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Clara dos Santos da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José dos Santos da Silva e Filomena Eliza Pereira. Sepultamento hoje, Outros.

Claudino Guarez, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Guarez e Metilde Baldin Guarez. Sepultamento ontem.

Clemente João Freitas, 67 anos. Filiação: Eduardo Leonardo Freitas e Florentina Freitas. Sepultamento hoje, Outros.

Cristiane Pereira Brum de Souza, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosane Pereira Brum. Sepultamento ontem.

Daniel Alexandre Pereira, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Alexandre Pereira e Maria Messias Pedroso. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Daniel Ribeiro dos Santos, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otoniel Ribeiro dos Santos e Maria de Lourdes Clemente dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Diego Leite, 36 anos. Filiação: Ângela Leite. Sepultamento ontem.

Dirce Fusaco Bancho, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hirochi Bancho e Coga Tamako Bancho. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Dirceu Rodrigues Fagundes, 65 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Maria Rodrigues e Jacira Fagundes. Sepultamento ontem.

Edes Santina Cardoso, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arabelo Rodrigues Cardoso e Delzinta Leles de Souza. Sepultamento ontem.

Edimar Cardoso Duarte Alves, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Duarte Alves e Ivani Cardoso dos Santos Alves. Sepultamento ontem.

Edite da Silva Geraldi, 86 anos. Profissão: musico. Filiação: José Luiz da Silva e Joana da Silva. Sepultamento ontem.

Eleondina Barusso Hein, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Barusso e Eliza Barusso. Sepultamento ontem.

Eliana Baltazar Martins Correia, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Moacir Baltazar e Izalina do Nascimento Baltazar. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério de Tomazina (PR).

Eliane Dozoretz de Moraes, 50 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Dozoretz e Iracema Gonçalves Dozoretz. Sepultamento ontem.

Elio Atilio Liberi, 54 anos. Profissão: segurança. Filiação: Primo Atilio Liberi e Sônia Liberi da Silva. Sepultamento ontem.

Elizeu Pio Teixeira, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Teixeira Irmão e Sebastiana Pio Teixeira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Emerson Camargo, 48 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Sebastião Camargo e Maria Aparecida Camargo. Sepultamento ontem.

Ernandes de Jesus Lima, 52 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Maria de Lima e Edy do Rocio Lima. Sepultamento ontem.

Estevan Gracia Gonçalves, 48 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Ezequiel Gonçalves e Maria Gracita Gracia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Francieli Cristina Soares, 41 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Aparecido Soares e Maria de Lourdes Soares. Sepultamento hoje, Cemitério do Bugre ( Balsa Nova).

Gabriel Luís da Silva Correa, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Antônio Correa e Neusa Maria Klann. Sepultamento ontem.

Gerson Luiz Alves Pinto, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alceu Alves Pinto e Marli Lindbeck Pinto. Sepultamento ontem.

Gilmar Rosa de Castro, 33 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Nelson de Castro e Nilva Aparecida de Castro. Sepultamento ontem.

Imar Otávio Berger, 60 anos. Profissão: analista. Filiação: João Maria Berger e Marilene Kil Berger. Sepultamento ontem.

Jair Hoffmann, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Hoffmann e Stella Cunico Hoffmann. Sepultamento ontem.

Jair Popoaski Bueno, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Bueno e Otília Popoaski Bueno. Sepultamento ontem.

José Claudinor da Silva, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Euclides Pinheiro da Silva e Zélia Cortes da Silva. Sepultamento hoje, Outros.

José Jachic, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Stefano Jachic e Maria Jachic. Sepultamento ontem.

José Roberto Spolador, 56 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Oswaldo Spolador e Leontina Antoni. Sepultamento ontem.

José Sérgio Bernardino, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Bernardino e Geralda da Conceição Bernardino. Sepultamento ontem.

José Vergilio da Silva, 93 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Virgílio Rodrigues da Silva e Verônica Francelina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

José Vicente da Silva, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Vicente Salu da Silva e Lindaura Rosa da Silva. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Júlio Manoel da Silva, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Maria Erondina da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Juraci Maria Martins, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lemos dos Santos e Cecília Zuber. Sepultamento ontem.

Jurandir Rodrigues da Silva, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tereza Aracy Nascimento Rodrigues da Silva e Tereza Aracy Nascimento Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Zonin, 48 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Elio Zonin e Oneida Zonin. Sepultamento ontem.

Leoni do Rocio Magalhães, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Beira Magalhes e Georgina Fagundes de Paula Magalhães. Sepultamento ontem.

Lofredo Correia da Silva, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Correia da Silva e Darvelina Correia da Silva. Sepultamento ontem.

Lourival Fernando Adriano, 90 anos. Filiação: Irene Adriano. Sepultamento ontem.

Lucas Thiago Fagundes, 35 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Hamilton Fagundes e Vera Lúcia de Franca Fagundes. Sepultamento ontem.

Luiz Bocene, 93 anos. Filiação: Alberto Bockne e Magdalena Bockne. Sepultamento ontem.

Luiz Erlei Conceição, 52 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Aníbal Conceição e Maria Idir Capeta Borba Conceição. Sepultamento ontem.

Luiz Manoel Costa Moreira, 57 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Aldo Costa Moreira e Neusa Maria Costa Moreira. Sepultamento ontem.

Luzia Barbosa Coldibeli, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Barbosa e Rossina Rossi. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Marcelino Teixeira Rosa, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Silvestre Rosa e Ephigenia Teixeira Rosa. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Cemitério Vila Formosa.

Marcos Alvares, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Alvares de Alcântara Neto e Ivani Euzebio de Alcântara. Sepultamento ontem.

Maria Anna Huber, 94 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Josef Huber e Maria Huber. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Viana da Silva, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Viana da Silva e Petronilha Saturnina do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Maria Delair Zen, 63 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Frederico Zen e Josefa Rek Zen. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Gusso Muhlstedt, 68 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Gusso e Ana Kosiak. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Rubi.

Maristela de Lima, 28 anos. Profissão: secretária. Filiação: Lauro de Lima e Maria Marlene Niezkaz de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente-PR, saindo da Capela Municipal. de Campo do Tenente -PR.

Matheus Guilherme Purcote, 23 anos. Filiação: Celio Purcote e Mara Solange Pepplow Purcote. Sepultamento ontem.

Mirian Aparecida Rodrigues Ramos, 67 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: João Rodrigues Ramos e Helena Francisca Antunes. Sepultamento ontem.

Nestor Celestino Boaventura, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Celestino Boaventura e Coleta Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nivaldo Fagundes Ribas, 82 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Santino Oliveira Fagundes e Otilio Ribas de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Osmar Landarim, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Miguel Landarin e Maria Zanona de Paula Landarin. Sepultamento ontem.

Patricia de Lima Siqueira, 43 anos. Profissão: atendente. Filiação: Durvalino Barbosa Siqueira e Dinoracy de Lima Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Jardim. Adriana em Colombo.

Paulo César de Assis, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Raul de Assis e Maria da Glória de Freitas Assis. Sepultamento hoje, Outros.

Rafaela Santos Lemos, 27 anos. Profissão: estudante. Filiação: Domingos Ribeiro Lemos Filho e Célia Regina dos Santos. Sepultamento ontem.

Regina Xavier Ferreira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Paula Xavier e Aluiza Scherer de Paula Xavier. Sepultamento ontem.

Ricardo Rodrigues de Oliveira, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jairo de Oliveira e Elza Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Roseli Lúcio Arcanjo, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Lúcio e Durcilia Ribeiro Cardoso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cerro Azul -PR, saindo da Capela Municipal de Cerro Azul.

Roseli Maria Peyerl, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Peyerl e Silvina Mendes Peyerl. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do Municipal do Boqueirão.

Roseli de Gois Sieradzki Borges, 57 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Elvino Sieradzki e Júlia Alves de Gois. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioSão Francisco de Paula.

Sandra Nascimento Rodrigues, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simão Batista Rodrigues e Maria Pereira do Nascimento. Sepultamento ontem.

Sebastião de Castro Ferreira, 83 anos. Filiação: Antônio Alves Ferreira e Ana das Dores de Castro. Sepultamento ontem.

Sérgio Ricardo Elillo, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Sérgio Elillo e Cestra Borghetti Elillo. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Simone Alexandra Gonçalves Magari, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hahilton Gonçalves e Marlene Louquetta Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara), saindo da Capela São Camilo em Piraquara.

Solange Maria Ribeiro Dettmar, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Henrique Dettmar e Arlete Ribeiro Dettmar. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Sueli do Rocio Skora Bomfim de Lara, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adão Skora e Catarina Kubis Skora. Sepultamento ontem.

Tânia Volkmann Cardoso, 55 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: Nilo Volkmann e Lia Volkmann. Sepultamento ontem.

Tarcizio Roque Bontorin, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Antônio Bontorin e Regina Petenusso Bontorin. Sepultamento ontem.

Teodora de Fátima Domingues, 58 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Valdemar Ferreira Domingues e Tereza de Maia Domingues. Sepultamento ontem.

Valéria de Mattos, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Celmar Theodoro Correa de Matos e Sônia Maria de Mattos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Vicente Oliveira Kelly de Souza, 17 dias. Filiação: Ysnan Siqueira de Souza e Carolina Oliveira Kelly. Sepultamento ontem.

Vilma Neves, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Eduardo Neves e Angelina Neves. Sepultamento ontem.

Vilson Camargo, 65 anos. Profissão: taxista. Filiação: Eurides Augusto Camargo e Nair Ferreira. Sepultamento ontem.

Violi Prohmann, 85 anos. Profissão: comprador(a). Filiação: Alfredo Knoll Prohmann e Tecla Knoll Prohmann. Sepultamento ontem.

Vitória Saqueto dos Santos, 77 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Erico Recieri Saqueto e Idalina Carrara Saqueto. Sepultamento ontem.

Wesley Gustavo Ferreira, 26 anos. Profissão: leitorista. Filiação: Luciano Alberto Ferreira e Patricia Terencio da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela Cemitério São Gabriel Colombo.

Wilfredo José Rodriguez Silva, 33 anos. Filiação: Merys del Carmen Silva Tali. Sepultamento ontem.

Wilson Luiz Locatelli, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Locatelli e Zeferina Palaoro. Sepultamento ontem.