Adriano Marcelo Soares, 40 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Iziquiel Soares e Maria de Lourdes Fabrício. Sepultamento ontem.

Amada Dias Teixeira, 67 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Dias de Souza e Maria Roberto de Souza. Sepultamento ontem.

Amadeu de Jesus Gomes, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Carlota Rodrigues Gomes. Sepultamento ontem.

Amélia dos Santos Merlim, 93 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ildefonso Martins Merlim e Ana Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Andreia Cristina de Paiva, 46 anos. Filiação: Simão José de Paiva e Dirce Matheus de Paiva. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ângela Leonida Pesch Ghilardi, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bohdan Zenóbio Pesch e Sophia Pesch. Sepultamento ontem.

Antônia Beresa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Niedziela e Júlia Sautar. Sepultamento ontem.

Antônio Baldoino Colaco, 66 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Raimundo Baldoino Colaco e Tereza dos Santos Colaco. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal de Araucária PR.

Antônio José Rodrigues de Campos, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Ferraz de Campos e Maria Angelica Rodrigues de Campos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss.

Antônio Valdir da Silva, 66 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Modesto da Silva e Enoemia da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio do Nascimento Silva, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Paulino Martins da Silva e Maria do Nascimento Silva. Sepultamento ontem.

Arir Neves, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aristides Cirilo Neves e Alzira Nascimento. Sepultamento ontem.

Arlete Maria Rodrigues Barbieri, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio Rodrigues e Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Astrogildo Manika, 76 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Francisco Manika e Júlia Manika. Sepultamento ontem.

Aurora Pavin Mocelin Guimarães, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jacob Mocelin Sobrinho e Olga Pavin Mocelin. Sepultamento ontem.

Benedita Alves da Silva, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Alves Lima e Antônia Lopes Ribeiro. Sepultamento ontem.

Benedita Teixeira dos Santos Felipe, 92 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João José Teixeira e Maria Alves de Jesus. Sepultamento ontem.

Benedito Conceição Ferreira, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Isaias Ferreira e Guilhermina Felícia. Sepultamento ontem.

Camila Fernanda Ribeiro, 31 anos. Profissão: operador(a) telemarketing. Filiação: Jane Maria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Camile Cristine Colin, 15 anos. Filiação: Geraldo César Colin e Gilmara Cava Colin. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Canoinhas Sc.

Carlos Eduardo da Silva, 53 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Waldemar Campos Silva e Cleusa Campos Silva. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Santos, 63 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Eloha Santos Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Carlos Roberto Zazula, 45 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Estefano Zazula e Benedita de Melo Zazula. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Thomas Coelho.

Catarina Beltrão da Cruz, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Librano Beltrão e Alzira Colaco. Sepultamento ontem.

Celio Kretschmer, 44 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Luiz Kretschmer e Maria Edite Kretschmer. Sepultamento ontem.

Celio de Lima, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Adão de Lima e Maria de Lurdes Lima. Sepultamento ontem.

Conceição José Maria, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto José Maria e Sebastiana José Maria. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela da Luz.

Daniel Everson de Andrade Oliveira, 30 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio de Oliveira e Maria Alice Laurindo de Andrade. Sepultamento ontem.

Derly Parizotto, 68 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Avelino Parizotto e Esmeralda Salve Parizotto. Sepultamento ontem.

Diva Costa Machado, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Costa e Maria Benato Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Divanyr Marcondes Ferreira, 85 anos. Filiação: João Ferreira Santanna e Amélia Marcondes Ferreira. Sepultamento ontem.

Edson Marcos Chagas, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Chagas e Eloísa de Farias Chagas. Sepultamento ontem.

Elielton Santos Ribas, 25 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Elizeu Ribas e Elen Ribeiro Santos. Sepultamento ontem.

Eloy Paulin dos Anjos, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Clotario Faria dos Anjos e Maria Paulin dos Anjos. Sepultamento ontem.

Ermelinda Scheffer, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Klabunde e Helena Klabunde. Sepultamento ontem.

Eva Cheke Woloschen, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Cheke e Ana Cheke. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Fábio Vieira de Souza, 41 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Abdias Vieira de Souza e Delmaris de Fátima Valter. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Florentina Maria Braz, 84 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Machado da Silva e Ana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Francisco Guilherme dos Santos, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ernesto Bernardo dos Santos e Dorcelina Mattos dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisco Pieczikolan, 79 anos. Profissão: segurança. Filiação: Pedro Pieczikolan e Emília Pieczikolan. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Gervásio Soares, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Natalicio Soares e Pedrecina Leuterio Soares. Sepultamento ontem.

Gilmar Cordeiro Nunes, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dorgival Cordeiro Nubes e Inácia Ramos Nunes. Sepultamento hoje, Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor- Pinhais.

Gilson Alfredo Govaski, 35 anos. Filiação: Alfredo Govaski e Zila Dalazuana Govaski. Sepultamento hoje, Cemitério Tranqueira (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Glaci Sanches Mion, 84 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Florêncio Sanches e Maria Sanches. Sepultamento ontem.

Ivoir Fernandes Pires, 83 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Avelino Maria Pires e Leonilda Fernandes Pra. Sepultamento ontem.

Izidoro Schmitka, 64 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Schmitka e Maria Schmitika. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Pien (PR).

Jane Mara Ribeiro, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Paulo Ribeiro e Marisa Kaminski Ribeiro. Sepultamento ontem.

Jeronimo Xavier da Silva, 73 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Alexandre Xavier da Silva e Glória Souza da Silva. Sepultamento ontem.

Joaquim de Almeida Ferraz, 93 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Ermeliano de Almeida Ferraz e Otília Lopes Vieira. Sepultamento ontem.

José Aparecido Tomaz, 49 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Joaquim Tomaz e Antônia Tomaz. Sepultamento ontem.

José Guiomar Bolzzoni, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dionísio Ângelo Bolzzoni e Hiolanda Maria Bolzzoni. Sepultamento ontem.

José Irton Luiz, 67 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Onorio da Silva e Benedita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

José Maria de Castro, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Messias Ribeiro de Castro e Maria de Lourdes de Castro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mortuária Campo Mourão.

Josilene do Rocio Cordeiro, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Evangelista Cordeiro e Sebastiana Silva Cordeiro. Sepultamento ontem.

Jussara de Castro de Freitas, 50 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Maria Júlia Kraus. Sepultamento ontem.

Leonor Fernandes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Lino Fernandes e Maria Fernandes. Sepultamento ontem.

Lindamir de Fátima Paiva, 58 anos. Filiação: José Gentil de Paiva e Anair Ribas de Paiva. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Luciana de Vasconcellos, 51 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Rubens Vasconcellos e Zenylda Rachwal de Vasconcellos. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio Haus, 61 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Antônio Haus e Paulina Haus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Marcos Adriano Pinto dos Santos, 28 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Joaquim Pinto dos Santos e Ageni Chimanski dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva, 59 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Gonçalves Salustiano da Silva e Maria Rita da Silva. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Lúcia Aparecida Miranda Biscaia da Silva, 63 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Flávio Schuartz de Miranda e Alzira Miranda. Sepultamento ontem.

Maria Tereza dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hilorino Gonçalves e Francelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Martins de Souza, 61 anos. Filiação: João Ferreira Martins e Carolina Ana de Freitas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal de AraucáriaPR.

Neide Spiasse Simacoski, 88 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Alberto Spiasse e Florida Cavazane. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Nelson Alves de Freitas, 50 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Ermelino Alves de Freitas e Emília Andrade de Freitas. Sepultamento ontem.

Nilton Marcelino da Silva, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Velasio Marcelino da Silva e Juraci Soares da Silva. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Municipal de Rio do Sul – Sc.

Ofelia Juarez Rodrigues, 85 anos. Filiação: Santiago Juarez e Angelina del Forno. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Olga Bizinelli Casagrande, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bizinelli e Rosa Bizinelli. Sepultamento ontem.

Orlando César Cembranel, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adelino Ferdinando Cembranel e Hermínia Maria Vivian Cembranel. Sepultamento ontem.

Oscar Lopes, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Agenor Lopes e Izaura Lopes. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo de Parque das Araucarias Colombo (PR).

Paulo César Vicentini, 54 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: Sivonei Luiz Vicentini e Dulce Evaristo Vicentini. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Ramos, 45 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Sebastião Ramos e Maria Áurea da Costa Soares Ramos. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Paulo Roberto de Jesus, 57 anos. Filiação: Geralda Vitalina de Jesus. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Dembinski, 61 anos. Filiação: Arnaldo Dembinski e Leopoldina Dembinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Paulo Souza Lima, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Lourenço de Lima e Benedita Nunes Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Pia Anunciata Montorio Ribas, 91 anos. Filiação: Augusto Montorio e Roza Montorio. Sepultamento ontem.

Piroska Spekla, 100 anos. Filiação: Miguel Chafran e Pirochka Olah. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Raquel Niva de Jesus Martins, 51 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joseli Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Rogelio Machado de Carvalho, 48 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Machado Carvalho e Cecília Machado Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Rosalina Moreira de Paulo, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Joaquim Moreira de Paulo e Maria Lúcia Valério. Sepultamento hoje, Outros.

Roseli Maria de Andrade, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Edgar Latzke e Cecylia Latzke. Sepultamento ontem.

Rosely Russo Strobel, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Paula Russo e Anna Tiepelmann Russo. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo de Luterano.

Samoel Salgado, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Salgado e Irondina Borges Salgado. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Jaguaraiva.

Sansao Ferreira de Souza, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sanche Ferreira de Souza e Ana Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Sebastião Gervásio Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Maria Pereira da Silva e Etelvina Pereira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Municipal Boqueirão.

Selma Adelaide Arend, 93 anos. Filiação: José Stangler e Carlota Stangler. Sepultamento ontem.

Sérgio Ricardo Kirsten, 55 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Lorival José Kirsten e Lourdes Walter Kirsten. Sepultamento ontem.

Sidirley da Silva Dantas, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Félix Dantas e Maria José da Silva Dantas. Sepultamento ontem.

Sueli Terezinha Rocha Nicz, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Decio Rocha e Wanda Rocha. Sepultamento ontem.

Suisberto Ubirajara da Silva, 74 anos. Profissão: dentista. Filiação: Álvaro da Silva e Enerstina da Silva. Sepultamento quinta-feira, 9 de setembro de 2021 às 18hh, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Thais Tschumi dos Santos, 29 anos. Profissão: designer. Filiação: Adilson dos Santos e Juliana Daniele Spindola Tschumi. Sepultamento ontem.

Valdevino Batista dos Santos, 73 anos. Filiação: José Batista dos Santos e Francisca Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Waldemar de Lorenzi, 89 anos. Filiação: Rodolfo de Lorenzi e Maria Piacentini. Sepultamento ontem.

Walnor Robson Rohn Schmidt, 67 anos. Profissão: dentista. Filiação: Oswaldo Schmidt e Norma Rohn Schmidt. Sepultamento ontem.

Wellington Denk Carnelutti, 28 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Edson Martins Carnelutti e Márcia Regina Denk Carnelutti. Sepultamento ontem.